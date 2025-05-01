Новый вид грибов обнаружили в челябинском нацпарке «Таганай»

В челябинском национальном парке «Таганай» специалисты обнаружили новый для этой территории вид грибов — микростому вытянутую. Этот гриб стал 659-м видом, зафиксированным в нацпарке, сообщает пресс-служба учреждения.
«Очередной погодный фокус не стал помехой грибам. На древесном опаде под пологом темнохвойников „расцвела“ микростома вытянутая и стала новым, 659-м, видом обнаруженных в национальном парке грибов», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.
Микростома вытянутая относится к семейству саркосцифовых и отличается ярко-красной шляпкой. В зрелом виде этот редкий гриб напоминает раскрытый тюльпан с волнистыми краями и пушком на внешней стороне. Плодовые тела микростомы очень малы — их диаметр составляет около сантиметра. Хотя о съедобности не может быть и речи, но и к ядовитым грибам микростома не относится.
В Ашинском районе ранее в середине весны начали собирать первые весенние грибы — строчки. Эти грибы считаются съедобными.
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