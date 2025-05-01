01 мая 2025

Новый вид грибов обнаружили в челябинском нацпарке «Таганай»

© Служба новостей «URA.RU»
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Микростома стала 659-м видом грибов в нацпарке «Таганай»
Микростома стала 659-м видом грибов в нацпарке «Таганай» Фото:

В челябинском национальном парке «Таганай» специалисты обнаружили новый для этой территории вид грибов — микростому вытянутую. Этот гриб стал 659-м видом, зафиксированным в нацпарке, сообщает пресс-служба учреждения.

«Очередной погодный фокус не стал помехой грибам. На древесном опаде под пологом темнохвойников „расцвела“ микростома вытянутая и стала новым, 659-м, видом обнаруженных в национальном парке грибов», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале. 

Микростома вытянутая относится к семейству саркосцифовых и отличается ярко-красной шляпкой. В зрелом виде этот редкий гриб напоминает раскрытый тюльпан с волнистыми краями и пушком на внешней стороне. Плодовые тела микростомы очень малы — их диаметр составляет около сантиметра. Хотя о съедобности не может быть и речи, но и к ядовитым грибам микростома не относится.

В Ашинском районе ранее в середине весны начали собирать первые весенние грибы — строчки. Эти грибы считаются съедобными. 

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В челябинском национальном парке «Таганай» специалисты обнаружили новый для этой территории вид грибов — микростому вытянутую. Этот гриб стал 659-м видом, зафиксированным в нацпарке, сообщает пресс-служба учреждения. «Очередной погодный фокус не стал помехой грибам. На древесном опаде под пологом темнохвойников „расцвела“ микростома вытянутая и стала новым, 659-м, видом обнаруженных в национальном парке грибов», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.  Микростома вытянутая относится к семейству саркосцифовых и отличается ярко-красной шляпкой. В зрелом виде этот редкий гриб напоминает раскрытый тюльпан с волнистыми краями и пушком на внешней стороне. Плодовые тела микростомы очень малы — их диаметр составляет около сантиметра. Хотя о съедобности не может быть и речи, но и к ядовитым грибам микростома не относится. В Ашинском районе ранее в середине весны начали собирать первые весенние грибы — строчки. Эти грибы считаются съедобными. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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