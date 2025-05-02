02 мая 2025

Челябинский губернатор Текслер опубликовал ролик про трудовой подвиг Златоуста

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В Златоусте в 2024 году установили стелу в честь присвоения ему звания «Город трудовой доблести»
В Златоусте в 2024 году установили стелу в честь присвоения ему звания «Город трудовой доблести» Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал почтить память тружеников тыла из Златоуста и опубликовал патриотический видеоролик, посвященный вкладу города в Победу. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы региона.

«Город трудовой доблести Златоуст. Перед Великой Отечественной войной это уже известный оружейный центр страны. И Златоуст свой высокий статус полностью подтвердил усердной работой», — написал Алексей Текслер.

В период Великой Отечественной войны в городе производили сталь, пулеметы, авиационные пушки, а также боеприпасы и мины; здесь также занимались пошивом военной формы, напомнил глава региона. Наряду с другими крупными промышленными центрами региона, в этот город были эвакуированы стратегически значимые заводы. Особое место в истории Златоуста занимает изготовление холодного оружия — среди прочего, здесь производились легендарные «черные ножи», пользовавшиеся заслуженной репутацией и внушавшие страх немецким солдатам. Алексей Текслер добавил, что гордится Златоустом и трудовым подвигом его жителей.

В 2022 году президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Златоусту почетное звание «Город трудовой доблести». Через два года в честь этого события в городе установили памятную стелу. Кыштым, Юрюзань, Усть-Катав и Копейск подали заявки на получение звания «Город трудовой доблести». В январе 2025-го Владимир Путин одобрил наделение им Миасса. 

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал почтить память тружеников тыла из Златоуста и опубликовал патриотический видеоролик, посвященный вкладу города в Победу. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале главы региона. «Город трудовой доблести Златоуст. Перед Великой Отечественной войной это уже известный оружейный центр страны. И Златоуст свой высокий статус полностью подтвердил усердной работой», — написал Алексей Текслер. В период Великой Отечественной войны в городе производили сталь, пулеметы, авиационные пушки, а также боеприпасы и мины; здесь также занимались пошивом военной формы, напомнил глава региона. Наряду с другими крупными промышленными центрами региона, в этот город были эвакуированы стратегически значимые заводы. Особое место в истории Златоуста занимает изготовление холодного оружия — среди прочего, здесь производились легендарные «черные ножи», пользовавшиеся заслуженной репутацией и внушавшие страх немецким солдатам. Алексей Текслер добавил, что гордится Златоустом и трудовым подвигом его жителей. В 2022 году президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Златоусту почетное звание «Город трудовой доблести». Через два года в честь этого события в городе установили памятную стелу. Кыштым, Юрюзань, Усть-Катав и Копейск подали заявки на получение звания «Город трудовой доблести». В январе 2025-го Владимир Путин одобрил наделение им Миасса. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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