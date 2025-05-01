В Челябинской области открыты озера для лучшей рыбалки на майские праздники

02 мая 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

На этих челябинских озерах вы гарантированно поймаете рыбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одно из любимых увлечений жителей Челябинской области на майские праздники, кроме дачи и шашлыков, — конечно же рыбалка. Председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев поделился с URA.RU информацией, на каких озерах вы гарантированно поймаете рыбу, и куда лучше ехать за хорошим уловом карася, щуки или леща. «В Кунашакском районе на озере Уелги хороший карась. На Аргазинском водохранилище прекрасный окунь, чебак, щука, судак. Чтобы не ехать далеко, на Шершневском водохранилище подрос сазан, которого выпускал еще три года назад. Также в пределах Челябинска можно поймать леща, чебака, щуку, ерша и окуня», — рассказал секретные места Акатьев. Председатель рыбацкого комитета напомнил, что с 5 мая начинается нерестовый запрет. Рыбачить можно, но только с берега, при этом категорически нельзя заходить в воду даже для заброса снасти. Ловить рыбу можно только на одну удочку, или спининг, или фидер с количеством крючков на снасти не более двух, но он может быть трехзевным, то есть тройником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одно из любимых увлечений жителей Челябинской области на майские праздники, кроме дачи и шашлыков, — конечно же рыбалка. Председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев поделился с URA.RU информацией, на каких озерах вы гарантированно поймаете рыбу, и куда лучше ехать за хорошим уловом карася, щуки или леща. «В Кунашакском районе на озере Уелги хороший карась. На Аргазинском водохранилище прекрасный окунь, чебак, щука, судак. Чтобы не ехать далеко, на Шершневском водохранилище подрос сазан, которого выпускал еще три года назад. Также в пределах Челябинска можно поймать леща, чебака, щуку, ерша и окуня», — рассказал секретные места Акатьев. Председатель рыбацкого комитета напомнил, что с 5 мая начинается нерестовый запрет. Рыбачить можно, но только с берега, при этом категорически нельзя заходить в воду даже для заброса снасти. Ловить рыбу можно только на одну удочку, или спининг, или фидер с количеством крючков на снасти не более двух, но он может быть трехзевным, то есть тройником.