В Челябинской области в 2,4 раза выросло число глэмпингов для аренды

Объем предложений аренды глэмпинга в Челябинской области увеличился в 2,4 раза. Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито Путешествия».
«За год количество доступных для бронирования глэмпингов в стране выросло в 2,1 раза. Самая заметная динамика — в Башкортостане, Татарстане и Воронежской области (в 2,6 раза в каждом регионе), Челябинской области (в 2,4 раза), Самарской и Тюменской областях (в 2,3 раза), Ленинградской и Свердловской областях (в 2,2 раза)», — сообщили эксперты.
Наибольшее количество модульных объектов сосредоточено в Московской области — на нее приходится 27% от общего числа по стране. Следом идут Свердловская область с 7%, Татарстан — 6%, а также Башкортостан, Ленинградская область и Краснодарский край, на долю каждого из которых приходится по 4%.
В настоящее время модульные отели и глэмпинги относятся к числу самых востребованных вариантов размещения среди туристов, отмечают аналитики. Согласно данным Ассоциации глэмпингов, уровень их загрузки в популярных туристических направлениях в летний сезон стабильно удерживается на высоких отметках, достигая почти 100%.
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