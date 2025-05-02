Волонтеры высадили гектары леса около дотла сгоревшего челябинского поселка

В Карталинском районе Челябинской области у сгоревшего в 2021 году поселка Джабык добровольцы высадили около десяти гектаров молодого леса. Об этом сообщила одна из волонтеров.
«Хочу рассказать о восстановлении леса Джабык-Карагайский бор после пожара в июле 2021 года. Работа нелегкая, но очень воодушевляет понимание того, что мы трудимся на благо природы. За пять часов силами 30 человек (две бригады от предприятий и два добровольца) было засажено 10 гектаров молодого леса», — рассказала Ирина Владимировна в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Акция по посадке саженцев сосны реализуется на протяжении трех лет, написала девушка. В ней принимают участие сотрудники местных предприятий, волонтеры и представители других организаций. Перед началом работ территорию для высадки очищает от последствий пожара бульдозер, после чего на расстоянии двух метров друг от друга создаются борозды. Сеянцы доставляются на место, пересыпанные снегом и опилками для сохранения их свежести. Перед началом посадки специалист лесного хозяйства проводит для участников обучающий мастер-класс.
Пожары, вспыхнувшие 8 июля 2021 года, привели к уничтожению 40 жилых домов и 23 дачных построек в поселке Джабык, а также 15 домов в населенном пункте Запасный. Распространение огня удалось остановить к 7 утра 11 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер три дня провел в Карталинском районе и объявил режим ЧС во всем регионе. Погорельцам выдали новые дома у октябрю того же года.
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