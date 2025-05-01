Раненный на СВО тренер по карате из Копейска (Челябинская область) Николай Афанасиади из госпиталя заявил что верит в победу России. Об этом Афанасиади сообщил в своем аккаунте в соцсети.
«Четыре госпиталя за плечами! Тяжело ранен, но не сломлен! Победа будет за нами!» — заявил Афанасиади.
Также он поблагодарил за поддержку жену. Он добавил, что именно она дает сил для восстановления и продолжения защиты России.
Афанасиади 44 года. На СВО он отправился зимой, в конце которой получил ранение. С тех пор лечился в госпиталях Темрюка, Грозного и Сочи. Сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге. В соцсети пишет, что после восстановления вернется в строй.
До отправки на СВО занимался тренерской работой, возглавлял копейскую ассоциацию киокушин карате. Также занимался консалтингом.
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