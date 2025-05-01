01 мая 2025

Раненный на СВО тренер по карате из Челябинской области заявил о победе России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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До отправки на передовую тренер возглавлял местный союз карате
До отправки на передовую тренер возглавлял местный союз карате Фото:

Раненный на СВО тренер по карате из Копейска (Челябинская область) Николай Афанасиади из госпиталя заявил что верит в победу России. Об этом Афанасиади сообщил в своем аккаунте в соцсети.

«Четыре госпиталя за плечами! Тяжело ранен, но не сломлен! Победа будет за нами!» — заявил Афанасиади.

Также он поблагодарил за поддержку жену. Он добавил, что именно она дает сил для восстановления и продолжения защиты России.

Афанасиади 44 года. На СВО он отправился зимой, в конце которой получил ранение. С тех пор лечился в госпиталях Темрюка, Грозного и Сочи. Сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге. В соцсети пишет, что после восстановления вернется в строй.

До отправки на СВО занимался тренерской работой, возглавлял копейскую ассоциацию киокушин карате. Также занимался консалтингом.

Николай Афанасиади с женой в госпитале Санкт-Петербурга
Николай Афанасиади с женой в госпитале Санкт-Петербурга
Фото:

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Раненный на СВО тренер по карате из Копейска (Челябинская область) Николай Афанасиади из госпиталя заявил что верит в победу России. Об этом Афанасиади сообщил в своем аккаунте в соцсети. «Четыре госпиталя за плечами! Тяжело ранен, но не сломлен! Победа будет за нами!» — заявил Афанасиади. Также он поблагодарил за поддержку жену. Он добавил, что именно она дает сил для восстановления и продолжения защиты России. Афанасиади 44 года. На СВО он отправился зимой, в конце которой получил ранение. С тех пор лечился в госпиталях Темрюка, Грозного и Сочи. Сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге. В соцсети пишет, что после восстановления вернется в строй. До отправки на СВО занимался тренерской работой, возглавлял копейскую ассоциацию киокушин карате. Также занимался консалтингом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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