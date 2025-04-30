В мае челябинцы откроют сезон жареного мяса и споют песни военных лет

30 апреля 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Веселовке гости посетят музей, сыграют в бирюльки и отправятся в русскую баню Фото: паблик «Веселой мельницы» во «ВКонтакте» @ URA.RU Жителей Челябинской области 1 мая пригласили в Аргаяшский район открыть сезон жареного мяса. Как URA.RU заверили участники сферы агротуризма, последний месяц весны будет богат на события. Военные песни челябинцы будут петь на вечеринке в солдатской форме. «На этногастрономическом фестивале „Тамыр фест“ в деревне Тугузбаева откроем сезон жареного мяса. Взрослые и дети смогут пострелять из лука, покататься на лошадях, поучаствовать в фотосессии и попробовать авторский полевой чай. Будут концерт и национальные игры», — известили организаторы в соцсетях. Мероприятие пройдет с 10 до 16 часов. Участие в программе будет платным. Дополнительных денег стоит поесть стейк из конины на углях, мясо жареного барана, угоститься жареным желтым карасем, вялеными деликатесами и национальной выпечкой. В Веселовке под Златоустом ждут желающих совершить пешие походы или поездки на квадроциклах до Уреньги. Для туристов продолжит работать музей, где можно увидеть дореволюционный даже доисторический быт обитателей тех мест. Директор экошколы «Веселая мельница» Татьяна Рыбкина сообщила URA.RU, что для гостей организуют интеллектуальными игры с бирюльками и посещение русской бани. Праздники в туркомплексе села Кундравы Чебаркульского района начнутся 3 мая «Герасимовскими посиделками». Гости увидят в сельском клубе фильмы режиссера и земляка Сергея Герасимова, высадят саженцы и поучаствуют в мастер-классах по созданию куклы-веснянки. Директор Динара Муратова добавила URA.RU, что 10 мая праздник пройдет в солдатской форме военных лет. На «Кундравинских горках» 10 мая организуют костюмированную вечеринку с дресс-кодом — пилотками, Георгиевскими лентами и кителями. Мероприятия растянутся на месяц. В поселении родовых поместий «Ориана» под Айлино (Саткинский район) 25 мая состоится Праздник первой борозды. Участники будут сеять лен, пшеницу и в честь 80-летия Победы заложат яблоневый сад. Для гостей организуют мастер-классы по берестоплетению, печати на льняных платочках, работе с зерном — вплоть до создания бездрожжевого теста и выпечки хлеба. Откроется ярмарка, устроят народные забавы и пригласят увидеть русский и татаро-башкирский сельские дворики. Руководитель социокультурных проектов «Айская колыбель — традиции предков» Оксана Перепелкина пояснила URA.RU, что место проведения фестиваля находится в 400 метрах от живописного берега Ая. Ландшафтную эстетику на мероприятии подчеркнут сочинения районных поэтов и писателей на «Литературной гостиной». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Челябинской области 1 мая пригласили в Аргаяшский район открыть сезон жареного мяса. Как URA.RU заверили участники сферы агротуризма, последний месяц весны будет богат на события. Военные песни челябинцы будут петь на вечеринке в солдатской форме. «На этногастрономическом фестивале „Тамыр фест“ в деревне Тугузбаева откроем сезон жареного мяса. Взрослые и дети смогут пострелять из лука, покататься на лошадях, поучаствовать в фотосессии и попробовать авторский полевой чай. Будут концерт и национальные игры», — известили организаторы в соцсетях. Мероприятие пройдет с 10 до 16 часов. Участие в программе будет платным. Дополнительных денег стоит поесть стейк из конины на углях, мясо жареного барана, угоститься жареным желтым карасем, вялеными деликатесами и национальной выпечкой. В Веселовке под Златоустом ждут желающих совершить пешие походы или поездки на квадроциклах до Уреньги. Для туристов продолжит работать музей, где можно увидеть дореволюционный даже доисторический быт обитателей тех мест. Директор экошколы «Веселая мельница» Татьяна Рыбкина сообщила URA.RU, что для гостей организуют интеллектуальными игры с бирюльками и посещение русской бани. Праздники в туркомплексе села Кундравы Чебаркульского района начнутся 3 мая «Герасимовскими посиделками». Гости увидят в сельском клубе фильмы режиссера и земляка Сергея Герасимова, высадят саженцы и поучаствуют в мастер-классах по созданию куклы-веснянки. Директор Динара Муратова добавила URA.RU, что 10 мая праздник пройдет в солдатской форме военных лет. На «Кундравинских горках» 10 мая организуют костюмированную вечеринку с дресс-кодом — пилотками, Георгиевскими лентами и кителями. Мероприятия растянутся на месяц. В поселении родовых поместий «Ориана» под Айлино (Саткинский район) 25 мая состоится Праздник первой борозды. Участники будут сеять лен, пшеницу и в честь 80-летия Победы заложат яблоневый сад. Для гостей организуют мастер-классы по берестоплетению, печати на льняных платочках, работе с зерном — вплоть до создания бездрожжевого теста и выпечки хлеба. Откроется ярмарка, устроят народные забавы и пригласят увидеть русский и татаро-башкирский сельские дворики. Руководитель социокультурных проектов «Айская колыбель — традиции предков» Оксана Перепелкина пояснила URA.RU, что место проведения фестиваля находится в 400 метрах от живописного берега Ая. Ландшафтную эстетику на мероприятии подчеркнут сочинения районных поэтов и писателей на «Литературной гостиной».