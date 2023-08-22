ОНФ уличил мэрию Нижневартовска в сливе данных семей участников СВО

23 августа 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Телефон жены участника СВО оказался у местных СМИ без ее ведома Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО региональный исполком «Общероссийского народного фронта» уличил администрацию Нижневартовска на раскрытии персональных данных семей участников специальной военной операции. Жена офицера, проживающая в проблемном поселке Беловежский, пожаловалась на аварийные условия в доме, который мэрия обещала расселить к 2024 году. После этого женщина сообщила ОНФ, что ей звонили журналисты, которым дали ее номер в горадминистрации. Об этом URA.RU рассказал член «Народного фронта» Владимир Зиновьев. «Жена участника СВО обратилась к нам за помощью. Мы сняли видео, в котором показали, в каких ужасающих условиях вынуждены жить семьи наших бойцов из Беловежского. Однако лица на видео были скрыты. После публикации женщина рассказала, что ей звонили двое сотрудников СМИ, которым она не давала свой телефон. На вопрос, где журналистам удалось получить контакты, они сообщили, что им передали номер в администрации города. Теперь женщина боится за свою безопасность и безопасность своих детей, ведь пока ее муж защищает Родину, как выяснилось, неустановленные лица из мэрии щедро раздают контакты его семьи», — поделился Зиновьев. По словам Зиновьева, руководитель окружного ОНФ Виктор Снисаренко направил жалобу прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину. В тексте обращения указано, что журналистами, звонившими жене офицера, были, предположительно, сотрудница муниципального ТРК «Самотлор» Екатерина и корреспондент интернет-издания NEFT Рафаэль. Оба издания связаны с медиаменеджером Романом Волошиным — он возглавлял NEFT до перехода в «Самотлор». Заявительница связалась с журналистом URA.RU и подтвердила рассказ Зиновьева. На условиях анонимности женщина поделилась, что ей предлагали принять участие в съемке репортажа о Беловежском. «Я отказалась. Мы уже несколько лет боремся за то, чтобы жить в человеческих условиях. Дома разваливаются, мы живем в страхе, что крыша рухнет на детей. Журналисты и чиновники были у нас десятки раз, но ничего не изменилось. А теперь кто-то в администрации считает, что может безнаказанно раздавать мой телефон подконтрольным СМИ, чтобы все закончилось как обычно — шум стихнет, а о нас забудут. Нам предлагали маневренный фонд, но это двойная оплата ЖКУ — мы не можем это себе позволить», — рассказала заявительница. В администрацию Нижневартовска направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что за семьи участников СВО в Беловежском вступилась Генпрокуратура РФ. Проверка находится на контроле у руководителя ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО региональный исполком «Общероссийского народного фронта» уличил администрацию Нижневартовска на раскрытии персональных данных семей участников специальной военной операции. Жена офицера, проживающая в проблемном поселке Беловежский, пожаловалась на аварийные условия в доме, который мэрия обещала расселить к 2024 году. После этого женщина сообщила ОНФ, что ей звонили журналисты, которым дали ее номер в горадминистрации. Об этом URA.RU рассказал член «Народного фронта» Владимир Зиновьев. «Жена участника СВО обратилась к нам за помощью. Мы сняли видео, в котором показали, в каких ужасающих условиях вынуждены жить семьи наших бойцов из Беловежского. Однако лица на видео были скрыты. После публикации женщина рассказала, что ей звонили двое сотрудников СМИ, которым она не давала свой телефон. На вопрос, где журналистам удалось получить контакты, они сообщили, что им передали номер в администрации города. Теперь женщина боится за свою безопасность и безопасность своих детей, ведь пока ее муж защищает Родину, как выяснилось, неустановленные лица из мэрии щедро раздают контакты его семьи», — поделился Зиновьев. По словам Зиновьева, руководитель окружного ОНФ Виктор Снисаренко направил жалобу прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину. В тексте обращения указано, что журналистами, звонившими жене офицера, были, предположительно, сотрудница муниципального ТРК «Самотлор» Екатерина и корреспондент интернет-издания NEFT Рафаэль. Оба издания связаны с медиаменеджером Романом Волошиным — он возглавлял NEFT до перехода в «Самотлор». Заявительница связалась с журналистом URA.RU и подтвердила рассказ Зиновьева. На условиях анонимности женщина поделилась, что ей предлагали принять участие в съемке репортажа о Беловежском. «Я отказалась. Мы уже несколько лет боремся за то, чтобы жить в человеческих условиях. Дома разваливаются, мы живем в страхе, что крыша рухнет на детей. Журналисты и чиновники были у нас десятки раз, но ничего не изменилось. А теперь кто-то в администрации считает, что может безнаказанно раздавать мой телефон подконтрольным СМИ, чтобы все закончилось как обычно — шум стихнет, а о нас забудут. Нам предлагали маневренный фонд, но это двойная оплата ЖКУ — мы не можем это себе позволить», — рассказала заявительница. В администрацию Нижневартовска направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что за семьи участников СВО в Беловежском вступилась Генпрокуратура РФ. Проверка находится на контроле у руководителя ведомства.