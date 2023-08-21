Генпрокуратура вступилась за семьи бойцов СВО, живущих в аварийных домах в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе по поручению Генпрокуратуры устроили проверку из-за того, что более 280 человек вынуждены жить в аварийных домах в поселке Беловежском, который находится в Нижневартовске. Среди жителей есть семьи участников специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в самом надзорном ведомстве.
«15 деревянных многоквартирных домов, построенных еще в 1980-х годах в период промышленного освоения Самотлорского нефтяного месторождения, признаны аварийными, однако в них фактически проживают более 280 человек, часть из которых — члены семей участников спецоперации. Ситуация с обеспечением граждан благоустроенным жильем до настоящего времени не разрешена», — говорится в сообщении.
Югорская прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство при переселении жителей поселка, а также насколько эффективно в этом направлении работали местные власти. «Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — добавляют в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ просил Следственный комитет и прокуратуру защитить права семей участников спецоперации. Тогда речь шла про этот же поселок.
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