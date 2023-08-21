21 августа 2023

Генпрокуратура вступилась за семьи бойцов СВО, живущих в аварийных домах в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, реновация
Жители поселка вынуждены жить в аварийных домах Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе по поручению Генпрокуратуры устроили проверку из-за того, что более 280 человек вынуждены жить в аварийных домах в поселке Беловежском, который находится в Нижневартовске. Среди жителей есть семьи участников специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в самом надзорном ведомстве.

«15 деревянных многоквартирных домов, построенных еще в 1980-х годах в период промышленного освоения Самотлорского нефтяного месторождения, признаны аварийными, однако в них фактически проживают более 280 человек, часть из которых — члены семей участников спецоперации. Ситуация с обеспечением граждан благоустроенным жильем до настоящего времени не разрешена», — говорится в сообщении.

Югорская прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство при переселении жителей поселка, а также насколько эффективно в этом направлении работали местные власти. «Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — добавляют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ просил Следственный комитет и прокуратуру защитить права семей участников спецоперации. Тогда речь шла про этот же поселок.

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В Ханты-Мансийском автономном округе по поручению Генпрокуратуры устроили проверку из-за того, что более 280 человек вынуждены жить в аварийных домах в поселке Беловежском, который находится в Нижневартовске. Среди жителей есть семьи участников специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в самом надзорном ведомстве. «15 деревянных многоквартирных домов, построенных еще в 1980-х годах в период промышленного освоения Самотлорского нефтяного месторождения, признаны аварийными, однако в них фактически проживают более 280 человек, часть из которых — члены семей участников спецоперации. Ситуация с обеспечением граждан благоустроенным жильем до настоящего времени не разрешена», — говорится в сообщении. Югорская прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство при переселении жителей поселка, а также насколько эффективно в этом направлении работали местные власти. «Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что ОНФ просил Следственный комитет и прокуратуру защитить права семей участников спецоперации. Тогда речь шла про этот же поселок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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