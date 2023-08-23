23 августа 2023

Епархия раскритиковала скандального психолога, который приедет в Курган

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Интервью с новым митрополитом Курганской и Белозерской епархий Даниилом (Александром Григорьевичем Доровских). Курган, митрополит, рпц, митрополит даниил, православие
Епархия называет Сатью Дас сектантом Фото:

Курганская епархия раскритиковала скандального психолога Сатью Дас. Он является «гастролером, который за деньги учит людей жить», заявил председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов.

«К нам планирует приехать очередной гастролер, который откроет зауральцам в свойственной ему хамоватой манере „истины о семейных отношениях“. Наши люди жадны до дичи, а потому находят тех, кто за деньги научит их правильно жить, не желая прислушиваться к опыту церкви и мнению семейных психологов», — заявил Попов.

Психолог приедет в Курган 7 сентября. Он проведет семинар «Одна лекция до счастливого брака», где обещает помочь женщинам разобраться в отношениях с мужчинами. По мнению курганских психологов, идеи, которые распространяет Сатья, являются разрушительными для некоторых семей.

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Курганская епархия раскритиковала скандального психолога Сатью Дас. Он является «гастролером, который за деньги учит людей жить», заявил председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов. «К нам планирует приехать очередной гастролер, который откроет зауральцам в свойственной ему хамоватой манере „истины о семейных отношениях“. Наши люди жадны до дичи, а потому находят тех, кто за деньги научит их правильно жить, не желая прислушиваться к опыту церкви и мнению семейных психологов», — заявил Попов. Психолог приедет в Курган 7 сентября. Он проведет семинар «Одна лекция до счастливого брака», где обещает помочь женщинам разобраться в отношениях с мужчинами. По мнению курганских психологов, идеи, которые распространяет Сатья, являются разрушительными для некоторых семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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