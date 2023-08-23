Директор департамента транспорта ЯНАО Напольских оказался под угрозой увольнения

Артюхов готовит отставки по итогам «Честного маршрута» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава дептранспорта ЯНАО Денис Напольских, который строил Крымский мост, оказался под угрозой отставки. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, он является одним из «кандидатов на вылет» по итогам «Честного маршрута» губернатора Дмитрия Артюхова.

«Артюхов недоволен контролем Напольских за качеством дорожных работ. Он сделал ему не одно замечание по этому поводу. Это может стать основанием для отставки руководителя департамента транспорта», — сообщил источник.

Отношение губернатора к подобному уже известно — в 2020 году после поездки по региону он уволил главу департамента транспорта Максима Першикова. После этого чиновник стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

В пресс-службу губернатора агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрия Артюхова удивило состояние главной трассы региона. После он намекнул на отставки в своей команде по итогам «Честного маршрута».