Шесть военных кораблей НАТО прибыли в Эстонию

30 ноября 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Корабли прибыли в Эстонию 29 и 30 ноября Фото: Министерство обороны Великобритании Шесть военных кораблей НАТО, включая британский, французский, норвежский, бельгийский и нидерландский, прибыли в Таллин (Эстония). Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. «В пятницу и субботу в Таллин прибыли шесть кораблей военно-морской группы НАТО. Первым отшвартовался британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: французский фрегат FS Auvergne, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie, патрульный корабль FS Commandant Blaison, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel и норвежский штабной корабль HNoMS Maud», — указано в сообщении. Как сообщает телерадиокомпания, главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил, что группа является «главным ударным кулаком» морских сил альянса. По его словам, присутствие кораблей в эстонских водах связано с «региональными оборонительными планами НАТО». Сообщалось, что первый запуск Россией новой ракеты «Орешник» поменял расстановку сил в мире. По словам профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, это вызвало панику в Североатлантическом альянсе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть военных кораблей НАТО, включая британский, французский, норвежский, бельгийский и нидерландский, прибыли в Таллин (Эстония). Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. «В пятницу и субботу в Таллин прибыли шесть кораблей военно-морской группы НАТО. Первым отшвартовался британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: французский фрегат FS Auvergne, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie, патрульный корабль FS Commandant Blaison, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel и норвежский штабной корабль HNoMS Maud», — указано в сообщении. Как сообщает телерадиокомпания, главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил, что группа является «главным ударным кулаком» морских сил альянса. По его словам, присутствие кораблей в эстонских водах связано с «региональными оборонительными планами НАТО». Сообщалось, что первый запуск Россией новой ракеты «Орешник» поменял расстановку сил в мире. По словам профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, это вызвало панику в Североатлантическом альянсе.