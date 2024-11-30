30 ноября 2024

Шесть военных кораблей НАТО прибыли в Эстонию

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ВМФ Великобритании. stock, вертолет, нато, флот, англия, корабль, эсминец, ВМФ, stock
Корабли прибыли в Эстонию 29 и 30 ноября Фото:

Шесть военных кораблей НАТО, включая британский, французский, норвежский, бельгийский и нидерландский, прибыли в Таллин (Эстония). Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«В пятницу и субботу в Таллин прибыли шесть кораблей военно-морской группы НАТО. Первым отшвартовался британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: французский фрегат FS Auvergne, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie, патрульный корабль FS Commandant Blaison, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel и норвежский штабной корабль HNoMS Maud», — указано в сообщении.

Как сообщает телерадиокомпания, главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил, что группа является «главным ударным кулаком» морских сил альянса. По его словам, присутствие кораблей в эстонских водах связано с «региональными оборонительными планами НАТО».

Сообщалось, что первый запуск Россией новой ракеты «Орешник» поменял расстановку сил в мире. По словам профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, это вызвало панику в Североатлантическом альянсе.

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Шесть военных кораблей НАТО, включая британский, французский, норвежский, бельгийский и нидерландский, прибыли в Таллин (Эстония). Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. «В пятницу и субботу в Таллин прибыли шесть кораблей военно-морской группы НАТО. Первым отшвартовался британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли остальные корабли: французский фрегат FS Auvergne, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie, патрульный корабль FS Commandant Blaison, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel и норвежский штабной корабль HNoMS Maud», — указано в сообщении. Как сообщает телерадиокомпания, главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил, что группа является «главным ударным кулаком» морских сил альянса. По его словам, присутствие кораблей в эстонских водах связано с «региональными оборонительными планами НАТО». Сообщалось, что первый запуск Россией новой ракеты «Орешник» поменял расстановку сил в мире. По словам профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена, это вызвало панику в Североатлантическом альянсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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