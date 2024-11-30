Стал известен минимальный размер пенсии в 2025 году

Минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей

30 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В 2025 году минимальный размер пенсии составит 15 250 рублей, заявила Бессараб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей. Это прожиточный минимум, установленный для пенсионеров в РФ, а пенсия не может быть ниже данного значения, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила, что в каждом субъекте страны установлен свой прожиточный минимум и он может быть как выше, так и ниже федерального. «Если прожиточный минимум ниже в регионе, то [пенсия] доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет», — отметила Бессараб в беседе с « Лентой.ру ». По ее словам, если социальная пенсия россиянина ниже прожиточного минимума, ему обязательно доплатят до этой суммы. На данный момент в России прожиточный минимум в денежном выражении составляет: 16 844 рублей — для трудоспособного населения, 13 290 рублей — для пенсионеров, для детей — 14 989 рублей. В целом по России на душу населения прожиточный минимум составляет 15 453 рубля. В 2025 году прожиточный минимум составит для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей. Это прожиточный минимум, установленный для пенсионеров в РФ, а пенсия не может быть ниже данного значения, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила, что в каждом субъекте страны установлен свой прожиточный минимум и он может быть как выше, так и ниже федерального. «Если прожиточный минимум ниже в регионе, то [пенсия] доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет», — отметила Бессараб в беседе с «Лентой.ру». По ее словам, если социальная пенсия россиянина ниже прожиточного минимума, ему обязательно доплатят до этой суммы. На данный момент в России прожиточный минимум в денежном выражении составляет: 16 844 рублей — для трудоспособного населения, 13 290 рублей — для пенсионеров, для детей — 14 989 рублей. В целом по России на душу населения прожиточный минимум составляет 15 453 рубля. В 2025 году прожиточный минимум составит для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.