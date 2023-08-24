На Rutube вышел новый сезон бойцовского шоу со знаменитостями

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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, спорт, ринг, смешанные единоборства, поединок, бойцы, мма, бои без правил, бои в клетке
Участники шоу будут сражаться за контракт с лигой «Наше Дело» Фото:

На видеохостинге Rutube вышел второй сезон реалити-шоу о смешанных единоборствах «Путь бойца». В качестве гостей к участникам будут приходить различные знаменитости. Заявки на участие в продолжении шоу отправили более 1000 бойцов со всей России.

«21 августа на платформе RUTUBE вышло продолжение захватывающего проекта „Путь бойца“. Прошлый сезон запомнился зрителям жесткими боями, неожиданными испытаниями и яркими финалистами», — говорится в сообщении пресс-службы Rutube. При этом больше 1000 человек хотят участвовать в проекте, однако лишь 20 бойцов останутся после отборочного тура. Всего планируется восемь эпизодов.

Участники шоу будут бороться за контракт на пять миллионов рублей с бойцовской лигой «Наше Дело». «Проект „Путь бойца. Новый уровень“ несет наставническую миссию развития спорта и показывает молодежи, что спорт облагораживает. Бойцы со всей страны проходили сложные психологические испытания, преодолевали себя», — заявил руководитель лиги Карэн Мокисян.

Также участникам проекта будут помогать разные российские знаменитости. Например, певица Ольга Серябкина, чемпион мира по боксу Константин Дзю, а также актеры Роман Попов и Никита Дювбанов.

Первый сезон реалити-шоу вышел в начале 2023 года. Тогда победителем стал 17-летний Тамерлан Валиев. Он был самым юным участникам спортивного шоу.

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На видеохостинге Rutube вышел второй сезон реалити-шоу о смешанных единоборствах «Путь бойца». В качестве гостей к участникам будут приходить различные знаменитости. Заявки на участие в продолжении шоу отправили более 1000 бойцов со всей России. «21 августа на платформе RUTUBE вышло продолжение захватывающего проекта „Путь бойца“. Прошлый сезон запомнился зрителям жесткими боями, неожиданными испытаниями и яркими финалистами», — говорится в сообщении пресс-службы Rutube. При этом больше 1000 человек хотят участвовать в проекте, однако лишь 20 бойцов останутся после отборочного тура. Всего планируется восемь эпизодов. Участники шоу будут бороться за контракт на пять миллионов рублей с бойцовской лигой «Наше Дело». «Проект „Путь бойца. Новый уровень“ несет наставническую миссию развития спорта и показывает молодежи, что спорт облагораживает. Бойцы со всей страны проходили сложные психологические испытания, преодолевали себя», — заявил руководитель лиги Карэн Мокисян. Также участникам проекта будут помогать разные российские знаменитости. Например, певица Ольга Серябкина, чемпион мира по боксу Константин Дзю, а также актеры Роман Попов и Никита Дювбанов. Первый сезон реалити-шоу вышел в начале 2023 года. Тогда победителем стал 17-летний Тамерлан Валиев. Он был самым юным участникам спортивного шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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