Дорогу по проспекту Ленина перекроют от Лесопарковой до Энтузиастов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска 27 августа перекроют участок проспекта Ленина из-за фестиваля хоккейного клуба «Трактор». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

«Дорогу из-за фестиваля 27 августа перекроют на проспекте Ленина от улицы Лесопарковая до улицы Энтузиастов. Ограничения продлятся с 16:00 до 23:00», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

На фестиваль Traktor Winline Fest приедет артист Niletto, а также участники челябинской группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и VibeTGK. Местом проведения праздника будет площадь у памятника Игорю Курчатов рядом с Южно-уральским госуниверситетом. Там установят мультимедийную сцену и будут проводить интерактивные игры.