24 августа 2023

Дорогу в центре Челябинска перекроют из-за фестиваля «Трактор». Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк. Челябинск, гаи, перекрытие дороги, гибдд, дпс
Дорогу по проспекту Ленина перекроют от Лесопарковой до Энтузиастов Фото:

В центре Челябинска 27 августа перекроют участок проспекта Ленина из-за фестиваля хоккейного клуба «Трактор». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

«Дорогу из-за фестиваля 27 августа перекроют на проспекте Ленина от улицы Лесопарковая до улицы Энтузиастов. Ограничения продлятся с 16:00 до 23:00», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

На фестиваль Traktor Winline Fest приедет артист Niletto, а также участники челябинской группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и VibeTGK. Местом проведения праздника будет площадь у памятника Игорю Курчатов рядом с Южно-уральским госуниверситетом. Там установят мультимедийную сцену и будут проводить интерактивные игры.

Движение будет закрыто с 16:00 до 23:00
Движение будет закрыто с 16:00 до 23:00

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В центре Челябинска 27 августа перекроют участок проспекта Ленина из-за фестиваля хоккейного клуба «Трактор». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску. «Дорогу из-за фестиваля 27 августа перекроют на проспекте Ленина от улицы Лесопарковая до улицы Энтузиастов. Ограничения продлятся с 16:00 до 23:00», — уточнили URA.RU в ГИБДД. На фестиваль Traktor Winline Fest приедет артист Niletto, а также участники челябинской группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и VibeTGK. Местом проведения праздника будет площадь у памятника Игорю Курчатов рядом с Южно-уральским госуниверситетом. Там установят мультимедийную сцену и будут проводить интерактивные игры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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