Челябинцам рассказали, где можно купить дешевый 95-й бензин

Средняя цена за литр АИ-95 в Челябинской области составляет 63,82 рубля. Самый низкий ценник на этот нефтепродукт находится на уровне 49,5 рублей, его фиксируют на автодороге Меридиан. Об этом говорится в информации сервиса поиска и мониторинга цен на бензин и топливо Russiabase, который проанализировал 721 АЗС региона.
«Самый дешевый АИ-95 по цене 58,6 рублей продается на заправке в Симе Ашинского района. Между тем на АЗС, расположенной в Карабаше, за литр 95-го бензина просят 73,9 рубля. При этом средняя цена за литр этой марки топлива в Челябинской области составляет 63,82 руб», — следует из информации АЗС-локатора.
На территории Челябинска средний ценник на АИ-95 находится на уровне 63,63 рубля. Из 240 автозаправок, отмеченных на карте, самая низкая цена зафиксирована на шоссе Меридиан — 49,5 рубля за литр. В районе поселка Красное Поле и на улице Молодогвардейцев АИ-95 обойдется дороже всего — в 69 рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, Правительство РФ снизит напряженность на российском топливном рынке, продлив ограничения на экспорт бензина марок АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года. Это необходимо для успокоения участников рынка, которые волнуются, что нефтепродукта не хватит.
