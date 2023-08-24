24 августа 2023

В Тюмени продают комнаты с полчищами тараканов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обнинск. Калужская область, коридор, мигранты, материнство, человек, одиночество, общежитие, гастарбайтеры
Владельцы комнат начали клеить липкие ленты на входе в жилье, чтобы защититься от тараканов Фото:

В Тюмени в общежитии на улице Малышева, 35 продают комнаты с тараканами. Об этом URA.RU сообщила жительница Светлана. По ее словам, владельцы комнат начали клеить липкие ленты на входе в жилье, чтобы тараканы не заползали в помещения.

«Общежитие расположено на улице Малышева, 35. Комната стоит 1 150 000 рублей. Соседи крепят липкие ленты на входе в комнаты, чтобы тараканы не заползали, а хотя бы прилеплялись. В той комнате, которую мне предлагали купить, прямо на полу валялась отрава для тараканов. Боюсь представить, что происходит у соседей», — рассказала корреспонденту URA.RU тюменка Светлана.

По данным сервиса Avito, 1,1 миллион рублей — средняя цена за комнаты в Тюмени. На платформе представлено подобное жилье как за 500 тысяч рублей, так и за 2,5 миллиона рублей.

Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени в общежитии на улице Малышева, 35 продают комнаты с тараканами. Об этом URA.RU сообщила жительница Светлана. По ее словам, владельцы комнат начали клеить липкие ленты на входе в жилье, чтобы тараканы не заползали в помещения. «Общежитие расположено на улице Малышева, 35. Комната стоит 1 150 000 рублей. Соседи крепят липкие ленты на входе в комнаты, чтобы тараканы не заползали, а хотя бы прилеплялись. В той комнате, которую мне предлагали купить, прямо на полу валялась отрава для тараканов. Боюсь представить, что происходит у соседей», — рассказала корреспонденту URA.RU тюменка Светлана. По данным сервиса Avito, 1,1 миллион рублей — средняя цена за комнаты в Тюмени. На платформе представлено подобное жилье как за 500 тысяч рублей, так и за 2,5 миллиона рублей. Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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