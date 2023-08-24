Жители ХМАО заранее бронируют строительство дач на весну

25 августа 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Югорчане заранее бронируют строительство дач на весну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа заранее бронируют строительство дач и каркасных загородных домов на следующий год. За счет этого югорчане экономят на застройке, избежав сезонного удорожания стройматериалов. Об этом URA.RU рассказал руководитель компании компании «Девиант» Александр Черненко из Сургута. «Хотя конец строительного сезона, сейчас ждем наплыв клиентов, которые готовят сани летом. В нашем производстве же дома могут собираться круглогодично. Заказы берутся даже зимой и по старым ценам. И уже на следующий сезон, грубо говоря, в марте месяце строители выходят на монтаж», — поясняет Черненко. По словам строителей, подобный способ влияет не только итоговую стоимость домов, но и на скорость постройки. «Сезонное подорожание материалов — это одно из преимуществ. Второе, это то, что в таком случае у людей появляется возможность начать строительство в будущем году без очереди», — поясняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новый способ постройки частных домов. Тогда речь шла о CLT-технологии. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО «ОПУС» Сергея Чабана, популярность технологии постоянно возрастает, поскольку дома становятся за счет нее более долговечными.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа заранее бронируют строительство дач и каркасных загородных домов на следующий год. За счет этого югорчане экономят на застройке, избежав сезонного удорожания стройматериалов. Об этом URA.RU рассказал руководитель компании компании «Девиант» Александр Черненко из Сургута. «Хотя конец строительного сезона, сейчас ждем наплыв клиентов, которые готовят сани летом. В нашем производстве же дома могут собираться круглогодично. Заказы берутся даже зимой и по старым ценам. И уже на следующий сезон, грубо говоря, в марте месяце строители выходят на монтаж», — поясняет Черненко. По словам строителей, подобный способ влияет не только итоговую стоимость домов, но и на скорость постройки. «Сезонное подорожание материалов — это одно из преимуществ. Второе, это то, что в таком случае у людей появляется возможность начать строительство в будущем году без очереди», — поясняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новый способ постройки частных домов. Тогда речь шла о CLT-технологии. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО «ОПУС» Сергея Чабана, популярность технологии постоянно возрастает, поскольку дома становятся за счет нее более долговечными.