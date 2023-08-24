В Тюмень с концертом приедет Дима Билан

Звездный музыкант приедет в Тюмень в октябре
Известный исполнитель Дима Билан приедет с концертом в Тюменскую филармонию. Об этом сообщается на сайте учреждения. Сейчас стоимость билетов на выступление музыканта начинается от 2000 рублей.
«Когда-то „ночной хулиган“, сегодня — суперзвезда российской музыки! Дима Билан отмечает 25 лет творчества большим сольным концертом „25 лет для вас“» — указано в описании.
Выступление пройдет в Тюменской филармонии 12 октября. Продажи билетов уже начались, а их цена составляет от 2000 за место в партере и доходит до 5000 рублей за место в ложе.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.