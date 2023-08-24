24 августа 2023

В Тюмень с концертом приедет Дима Билан

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Мы вместе" на Красной площади. Москва, билан дмитрий
Звездный музыкант приедет в Тюмень в октябре Фото:

Известный исполнитель Дима Билан приедет с концертом в Тюменскую филармонию. Об этом сообщается на сайте учреждения. Сейчас стоимость билетов на выступление музыканта начинается от 2000 рублей.

«Когда-то „ночной хулиган“, сегодня — суперзвезда российской музыки! Дима Билан отмечает 25 лет творчества большим сольным концертом „25 лет для вас“» — указано в описании.

Выступление пройдет в Тюменской филармонии 12 октября. Продажи билетов уже начались, а их цена составляет от 2000 за место в партере и доходит до 5000 рублей за место в ложе.

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Известный исполнитель Дима Билан приедет с концертом в Тюменскую филармонию. Об этом сообщается на сайте учреждения. Сейчас стоимость билетов на выступление музыканта начинается от 2000 рублей. «Когда-то „ночной хулиган“, сегодня — суперзвезда российской музыки! Дима Билан отмечает 25 лет творчества большим сольным концертом „25 лет для вас“» — указано в описании. Выступление пройдет в Тюменской филармонии 12 октября. Продажи билетов уже начались, а их цена составляет от 2000 за место в партере и доходит до 5000 рублей за место в ложе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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