В Екатеринбурге перенесли премьеру фильма «Барби» 26 августа 2023 в 18:56 Размер текста - 17 + Сотрудникам кинотеатра неизвестна причина переноса фильма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьеру фильма «Барби» в кинотеатре торгового центра Veer Mall перенесли с 9 на 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра. «Ребят, у нас перенос, мы расстроены не меньше вас. По независящим от нас причинам премьера фильма „Барби“ 9 сентября не состоится. <…> Надеемся, это произойдет 16 сентября», — написали представители кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». Тем, кто уже купил билеты на сайте или в приложении, деньги вернутся автоматически, добавили сотрудники кинотеатра. По старым билетам на сеанс 16 сентября прийти не получится. Нужно обязательно купить новый билет. Сотрудникам кинотеатра неизвестны причины переноса фильма. Ранее сообщалось, что фильм «Барби» будет доступен во многих кинотеатрах России 9 сентября. Дубляж фильма сделали актеры озвучки Red Head Sound. Премьеру фильма «Барби» в кинотеатре торгового центра Veer Mall перенесли с 9 на 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра. «Ребят, у нас перенос, мы расстроены не меньше вас. По независящим от нас причинам премьера фильма „Барби“ 9 сентября не состоится. <…> Надеемся, это произойдет 16 сентября», — написали представители кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». Тем, кто уже купил билеты на сайте или в приложении, деньги вернутся автоматически, добавили сотрудники кинотеатра. По старым билетам на сеанс 16 сентября прийти не получится. Нужно обязательно купить новый билет. Сотрудникам кинотеатра неизвестны причины переноса фильма. Ранее сообщалось, что фильм «Барби» будет доступен во многих кинотеатрах России 9 сентября. Дубляж фильма сделали актеры озвучки Red Head Sound. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям