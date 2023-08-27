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В ХМАО прокуратура помогла почти тысячи работникам получить зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Долг перед работниками составил 40 млн рублей Фото:

В ХМАО прокуратура помогла 728 сотрудникам предприятия «КапРемСервис» получить зарплату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 728 работниками за май 2023 года в размере свыше 40 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав работников прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в ведомстве.

Сам же руководитель привлечен к административной ответственности. В отношении его возбуждено административное дело по статье невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на руководство геологоразведочной фирмы завели уголовное дело из-за задержек зарплаты. Сотрудники пожаловались в Роструд на компанию «Горизонт» из Горноправдинска, которая больше двух месяцев не выплачивала им деньги.

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В ХМАО прокуратура помогла 728 сотрудникам предприятия «КапРемСервис» получить зарплату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 728 работниками за май 2023 года в размере свыше 40 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав работников прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в ведомстве. Сам же руководитель привлечен к административной ответственности. В отношении его возбуждено административное дело по статье невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на руководство геологоразведочной фирмы завели уголовное дело из-за задержек зарплаты. Сотрудники пожаловались в Роструд на компанию «Горизонт» из Горноправдинска, которая больше двух месяцев не выплачивала им деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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