В ХМАО прокуратура помогла почти тысячи работникам получить зарплату

В ХМАО прокуратура помогла 728 сотрудникам предприятия «КапРемСервис» получить зарплату. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Предприятие имело задолженность по заработной плате перед 728 работниками за май 2023 года в размере свыше 40 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав работников прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в ведомстве.
Сам же руководитель привлечен к административной ответственности. В отношении его возбуждено административное дело по статье невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на руководство геологоразведочной фирмы завели уголовное дело из-за задержек зарплаты. Сотрудники пожаловались в Роструд на компанию «Горизонт» из Горноправдинска, которая больше двух месяцев не выплачивала им деньги.
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