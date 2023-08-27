Репетиторы подняли стоимость учебы в ХМАО

28 августа 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Перед учебным годом преподаватели увеличили стоимость занятий до 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе перед новым учебным годом репетиторы поднимают стоимость обучения на 10%. Педагоги увеличивают цены как из-за общего удорожания товаров в различных сферах, так и повышения качества собственных занятий. Об этом URA.RU рассказали репетиторы из Сургута и Нижневартовска. «[Стоимость занятия] повысилась максимум рублей на 200, это около 8-10%. Во-первых, из-за инфляции, во-вторых, с каждым годом повышаем свою квалификацию, дополнительные направления изучаем. Я, например, окончила еще магистратуру», — рассказала журналисту агентства репетитор по математике Лиана Рязапова из Сургута. Повышать стоимость обучения еще больше педагоги пока не планируют. Репетиры считают, что серьезный скачок цен оттолкнет клиентов. «Если сильно повышать, то эти услуги будут меньше пользоваться спросом. Больше тысячи рублей — людям не интересно. Проще взять дополнительные элективы (курсы — прим. URA.RU)», — объясняет репетитор по физике и математике Сергей Касьянчик из Нижневартовска. В свою очередь крупные образовательные центры пока только рассматривают вопрос увеличения стоимости обучение на будущий год. «Мы максимум можем поднять на пару процентов, иначе рискуем нарваться на то, что мы потеряем существенную часть аудитории, до которой можем достучаться», — уточняет основатель центра «Репиторика» в Нижневартовске Дмитрий Каррабаст. Ранее URA.RU рассказывало, сколько в ХМАО стоит минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией. А также в какую цены обойдется в регионе форма для учеников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе перед новым учебным годом репетиторы поднимают стоимость обучения на 10%. Педагоги увеличивают цены как из-за общего удорожания товаров в различных сферах, так и повышения качества собственных занятий. Об этом URA.RU рассказали репетиторы из Сургута и Нижневартовска. «[Стоимость занятия] повысилась максимум рублей на 200, это около 8-10%. Во-первых, из-за инфляции, во-вторых, с каждым годом повышаем свою квалификацию, дополнительные направления изучаем. Я, например, окончила еще магистратуру», — рассказала журналисту агентства репетитор по математике Лиана Рязапова из Сургута. Повышать стоимость обучения еще больше педагоги пока не планируют. Репетиры считают, что серьезный скачок цен оттолкнет клиентов. «Если сильно повышать, то эти услуги будут меньше пользоваться спросом. Больше тысячи рублей — людям не интересно. Проще взять дополнительные элективы (курсы — прим. URA.RU)», — объясняет репетитор по физике и математике Сергей Касьянчик из Нижневартовска. В свою очередь крупные образовательные центры пока только рассматривают вопрос увеличения стоимости обучение на будущий год. «Мы максимум можем поднять на пару процентов, иначе рискуем нарваться на то, что мы потеряем существенную часть аудитории, до которой можем достучаться», — уточняет основатель центра «Репиторика» в Нижневартовске Дмитрий Каррабаст. Ранее URA.RU рассказывало, сколько в ХМАО стоит минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией. А также в какую цены обойдется в регионе форма для учеников.