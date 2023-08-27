Нефтесервисная компания в ХМАО набирает персонал на зарплату до 270 тысяч

28 августа 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

«КАТКонефть» из Когалыма платит работникам 270 тысяч рублей и 13-ю зарплату Фото: media.gazprom-neft.ru Нефтесервисная компания «КАТКонефть» из Когалыма (управляющая компания — «Петро Велт Технолоджис») в ХМАО набирает операторов ГРП (гидроразрыв пласта — прим. URA.RU) на зарплату до 270 тысяч рублей. На предприятии агентству сообщили, что максимальную сумму за работу можно получить при стопроцентной выработке плана. «В „КАТКонефть“ требуются операторы ГРП шестого разряда. Заработная плата — от 240 до 270 тысяч рублей за 30 дней вахты при выработке 100% плана», — уточнили в «КАТКонефть». Предприятие работает на месторождениях ХМАО и ЯНАО. Основной подрядчик компании — «Роснефть». Работодатель предлагает персоналу официальное оформление, социальный пакет с полисом ДМС и 13-ю зарплату по итогам работы за год. Ранее URA.RU писало, что компания «Петро Велт Технолоджис» выплачивает сотрудникам премию за вербовку ценных специалистов. За привлечение сотрудника на позицию руководителя или специалиста предприятие платит 10 тысяч рублей.

Нефтесервисная компания «КАТКонефть» из Когалыма (управляющая компания — «Петро Велт Технолоджис») в ХМАО набирает операторов ГРП (гидроразрыв пласта — прим. URA.RU) на зарплату до 270 тысяч рублей. На предприятии агентству сообщили, что максимальную сумму за работу можно получить при стопроцентной выработке плана. «В „КАТКонефть“ требуются операторы ГРП шестого разряда. Заработная плата — от 240 до 270 тысяч рублей за 30 дней вахты при выработке 100% плана», — уточнили в «КАТКонефть». Предприятие работает на месторождениях ХМАО и ЯНАО. Основной подрядчик компании — «Роснефть». Работодатель предлагает персоналу официальное оформление, социальный пакет с полисом ДМС и 13-ю зарплату по итогам работы за год. Ранее URA.RU писало, что компания «Петро Велт Технолоджис» выплачивает сотрудникам премию за вербовку ценных специалистов. За привлечение сотрудника на позицию руководителя или специалиста предприятие платит 10 тысяч рублей.