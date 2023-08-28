В Екатеринбурге иномарка вошла в водяной клин и протаранила машину с семьей. Фото

29 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Из-за обильных дождей ситуация на дорогах региона стала опасной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге водитель Subaru на большой скорости влетел в лужу, из-за чего попал в водяной клин — опасное явление, когда машина из-за слоя воды теряет сцепление. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он протаранил Toyota Corolla, в которой ехала семья с детьми, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Subaru на улице Учителей, 34 на большой скорости влетела в лужу, которая образовалась там после дождя. Возник опасный эффект — водяной клин. Машина потеряла сцепление с дорогой, вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с Toyota Corolla. Во второй иномарке ехала семья: мужчина, беременная женщина и двое их маленьких дочерей», — рассказал собеседник агентства. Водители и пассажиры оказались пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм удалось избежать. На всякий случай детей отвезли на скорой помощи в 9-ю больницу для полной диагностики. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу екатеринбургского отдела ГИБДД. Ответ на момент публикации не поступил. Водяной клин, или аквапланирование — опасный эффект, который может возникнуть, если машина на большой скорости движется по покрытой водой дороге. Одно или несколько колес теряют сцепление с дорогой, автомобиль становится неуправляемым и в буквальном смысле начинает планировать по поверхности воды. На место аварии выезжала скорая помощь Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге водитель Subaru на большой скорости влетел в лужу, из-за чего попал в водяной клин — опасное явление, когда машина из-за слоя воды теряет сцепление. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он протаранил Toyota Corolla, в которой ехала семья с детьми, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Subaru на улице Учителей, 34 на большой скорости влетела в лужу, которая образовалась там после дождя. Возник опасный эффект — водяной клин. Машина потеряла сцепление с дорогой, вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с Toyota Corolla. Во второй иномарке ехала семья: мужчина, беременная женщина и двое их маленьких дочерей», — рассказал собеседник агентства. Водители и пассажиры оказались пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм удалось избежать. На всякий случай детей отвезли на скорой помощи в 9-ю больницу для полной диагностики. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу екатеринбургского отдела ГИБДД. Ответ на момент публикации не поступил. Водяной клин, или аквапланирование — опасный эффект, который может возникнуть, если машина на большой скорости движется по покрытой водой дороге. Одно или несколько колес теряют сцепление с дорогой, автомобиль становится неуправляемым и в буквальном смысле начинает планировать по поверхности воды.