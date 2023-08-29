29 августа 2023

Мэр Новой Каховки назвал удары ВСУ по офису ЕР попыткой сорвать выборы

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Ударом ВСУ уничтожена оргтехника и документация в офисе ЕР Фото:

Атака ВСУ на общественную приемную партии «Единая Россия» в Новой Каховке является терактом и попыткой сорвать выборы. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев на месте происшествия.

«Очередной террористический акт, попытка сорвать выборы. Но <…> никто не нарушит нашу мирную жизнь, никто не остановит нас на пути достижения тех целей, к которым мы стремимся», — передается заявление градоначальника в telegram-канале властей Новой Каховки.

Вечером 29 августа ВСУ ударили по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке. В результате возник пожар, уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших нет. 30 августа в приемной планировалось обсуждение программы партии перед предстоящими выборами.

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Атака ВСУ на общественную приемную партии «Единая Россия» в Новой Каховке является терактом и попыткой сорвать выборы. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев на месте происшествия. «Очередной террористический акт, попытка сорвать выборы. Но <…> никто не нарушит нашу мирную жизнь, никто не остановит нас на пути достижения тех целей, к которым мы стремимся», — передается заявление градоначальника в telegram-канале властей Новой Каховки. Вечером 29 августа ВСУ ударили по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке. В результате возник пожар, уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших нет. 30 августа в приемной планировалось обсуждение программы партии перед предстоящими выборами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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