Челябинские приставы помогли пенсионерке вселиться в законное жилье

Приставы Тракторозаводского района Челябинска помогли пожилой женщине вселиться в законное жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре регионального управления службы судебных приставов.
«В трехкомнатной квартире была прописана пенсионерка с инвалидностью. В этой же квартире ей принадлежала 1/6 часть. Однако ее родственники, проживающие в жилье, всячески препятствовали тому, чтобы женщина переехала к ним. В итоге пенсионерка была вынуждена арендовать комнату у чужих людей. Женщина подала в суд, который постановил вселить ее в квартиру к родственникам», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Родственники меняли замки и препятствовали исполнению решению суда. В итоге приставы решили встретить представителей семьи на выходе из квартиры. Эта тактика привела к результату. Ранним утром, открыв входную дверь, мама с ребенком встретила приставов и свою пожилую родственницу.
Должники заверили, что не будут препятствовать проживанию пенсионерки. Ей были переданы ключи, определена комната для проживания. В случае повторного нарушения прав пенсионерки исполнительное производство будет возобновлено.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.