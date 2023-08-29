29 августа 2023

Челябинские приставы помогли пенсионерке вселиться в законное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., пенсионерка
Пенсионерку с инвалидностью не пускали в квартиру в которой у нее есть доля Фото:

Приставы Тракторозаводского района Челябинска помогли пожилой женщине вселиться в законное жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре регионального управления службы судебных приставов.

«В трехкомнатной квартире была прописана пенсионерка с инвалидностью. В этой же квартире ей принадлежала 1/6 часть. Однако ее родственники, проживающие в жилье, всячески препятствовали тому, чтобы женщина переехала к ним. В итоге пенсионерка была вынуждена арендовать комнату у чужих людей. Женщина подала в суд, который постановил вселить ее в квартиру к родственникам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Родственники меняли замки и препятствовали исполнению решению суда. В итоге приставы решили встретить представителей семьи на выходе из квартиры. Эта тактика привела к результату. Ранним утром, открыв входную дверь, мама с ребенком встретила приставов и свою пожилую родственницу.

Должники заверили, что не будут препятствовать проживанию пенсионерки. Ей были переданы ключи, определена комната для проживания. В случае повторного нарушения прав пенсионерки исполнительное производство будет возобновлено.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приставы Тракторозаводского района Челябинска помогли пожилой женщине вселиться в законное жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре регионального управления службы судебных приставов. «В трехкомнатной квартире была прописана пенсионерка с инвалидностью. В этой же квартире ей принадлежала 1/6 часть. Однако ее родственники, проживающие в жилье, всячески препятствовали тому, чтобы женщина переехала к ним. В итоге пенсионерка была вынуждена арендовать комнату у чужих людей. Женщина подала в суд, который постановил вселить ее в квартиру к родственникам», — сообщили в пресс-службе ведомства. Родственники меняли замки и препятствовали исполнению решению суда. В итоге приставы решили встретить представителей семьи на выходе из квартиры. Эта тактика привела к результату. Ранним утром, открыв входную дверь, мама с ребенком встретила приставов и свою пожилую родственницу. Должники заверили, что не будут препятствовать проживанию пенсионерки. Ей были переданы ключи, определена комната для проживания. В случае повторного нарушения прав пенсионерки исполнительное производство будет возобновлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...