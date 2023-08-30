Свердловчанин за два дня обманул восемь пенсионеров на 1,3 млн рублей. Фото

30 августа 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Жителя Новоуральска задержали по подозрению в обмане пенсионеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) полицейские задержали ранее судимого местного жителя 1991 года рождения, который за два дня обманул восемь пенсионеров и забрал у них 1,3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Подозреваемый „работал“ по весьма распространенной криминальной схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. Злоумышленники в разговоре по телефону сообщали пенсионерам, что близким им человек виновен в жуткой аварии или находится в тяжелом состоянии и находится в больнице. Дабы избежать уголовной ответственности, необходимо срочно заплатить нужным людям крупную сумму», — рассказал Горелых. За два дня мужчина обманул восемь пенсионеров в возрасте от 74 до 88 лет. Он забрал у них 1,3 млн рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. «Ежегодно сотрудники полиции задерживают десятки так называемых бегунков. Тех, кто в качестве подработки решил заняться сбором личных сбережений пожилых и зачастую немощных граждан. Старики годами по копейке откладывают, что называется, на черный день, а затем в одночасье их лишаются, угодив в капкан мошенников. Многие пенсионеры, попав в беду, оказываются на больничной койке. А когда они узнают, что их украденные деньги ушли еще и на финансирование бандеровцев на Украине, просто теряют дар речи. Совет людям в преклонном возрасте только один — никогда и никому не передавать свои сбережения, кем бы не представлялись звонившие, хоть Папой Римским», — отметил полковник Горелых. Задержанный устроился курьером, когда искал работу Фото: ГУ МВД по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новоуральске (Свердловская область) полицейские задержали ранее судимого местного жителя 1991 года рождения, который за два дня обманул восемь пенсионеров и забрал у них 1,3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Подозреваемый „работал“ по весьма распространенной криминальной схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. Злоумышленники в разговоре по телефону сообщали пенсионерам, что близким им человек виновен в жуткой аварии или находится в тяжелом состоянии и находится в больнице. Дабы избежать уголовной ответственности, необходимо срочно заплатить нужным людям крупную сумму», — рассказал Горелых. За два дня мужчина обманул восемь пенсионеров в возрасте от 74 до 88 лет. Он забрал у них 1,3 млн рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. «Ежегодно сотрудники полиции задерживают десятки так называемых бегунков. Тех, кто в качестве подработки решил заняться сбором личных сбережений пожилых и зачастую немощных граждан. Старики годами по копейке откладывают, что называется, на черный день, а затем в одночасье их лишаются, угодив в капкан мошенников. Многие пенсионеры, попав в беду, оказываются на больничной койке. А когда они узнают, что их украденные деньги ушли еще и на финансирование бандеровцев на Украине, просто теряют дар речи. Совет людям в преклонном возрасте только один — никогда и никому не передавать свои сбережения, кем бы не представлялись звонившие, хоть Папой Римским», — отметил полковник Горелых.