29 августа 2023

Пермячка без прав сбила пешехода и получила условный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Также суд запретил пермячке управлять транспортом два года Фото:

Жительница Перми сбила на пешеходном переходе человека и получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно. При этом 23-летняя девушка не имела прав и воспользовалась чужим авто, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», — говорится на сайте. Приговор в законную силу вступил.

Виновная села за руль авто своего родственника и во время поездки сбила местного жителя на нерегулируемом пешеходном переходе. Сразу после ДТП виновница скрылась и не помогла пострадавшему. В результате аварии пешеход получил тяжкий вред здоровью.

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Жительница Перми сбила на пешеходном переходе человека и получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно. При этом 23-летняя девушка не имела прав и воспользовалась чужим авто, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», — говорится на сайте. Приговор в законную силу вступил. Виновная села за руль авто своего родственника и во время поездки сбила местного жителя на нерегулируемом пешеходном переходе. Сразу после ДТП виновница скрылась и не помогла пострадавшему. В результате аварии пешеход получил тяжкий вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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