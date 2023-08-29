Пермячка без прав сбила пешехода и получила условный срок

30 августа 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Также суд запретил пермячке управлять транспортом два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми сбила на пешеходном переходе человека и получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно. При этом 23-летняя девушка не имела прав и воспользовалась чужим авто, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», — говорится на сайте. Приговор в законную силу вступил. Виновная села за руль авто своего родственника и во время поездки сбила местного жителя на нерегулируемом пешеходном переходе. Сразу после ДТП виновница скрылась и не помогла пострадавшему. В результате аварии пешеход получил тяжкий вред здоровью.

Жительница Перми сбила на пешеходном переходе человека и получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно. При этом 23-летняя девушка не имела прав и воспользовалась чужим авто, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», — говорится на сайте. Приговор в законную силу вступил. Виновная села за руль авто своего родственника и во время поездки сбила местного жителя на нерегулируемом пешеходном переходе. Сразу после ДТП виновница скрылась и не помогла пострадавшему. В результате аварии пешеход получил тяжкий вред здоровью.