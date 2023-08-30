Участница «вписки», на которой екатеринбуржцу вырвали глаз, рассказала подробности драки

Очевидица драки, в которой екатеринбуржцу вырвали глаз: мы пили водку, затем началась драка

31 августа 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Кровавая драка началась из-за конфликта между молодыми людьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в квартире по адресу Рощинской на «вписке» молодые люди выпивали алкоголь, после чего между ними начался конфликт, в котором один из них лишился глаза. Из квартиры выбраться не получалось, так как заклинил замок. Об этом рассказала 20-летняя Ирина, находившаяся в квартире в момент потасовки. «Я приехала туда к Алине. Больше я там никого не знала, в первый раз их видела. Мы пили алкоголь, водку. Наркотиков не было. После этого пацаны стали как-то агрессировать. Они выясняли отношения между собой. Я не знаю, из-за чего у них был конфликт. Я была пьяная, сидела на балконе и не выходила оттуда, а Алина в это время кричала. Нас услышали соседи и помогли выбраться через окно», — пишет Е1 со ссылкой на очевидицу Ирину. Молодые люди были знакомы между собой. Девушка добавила, что дверь заклинило, и ее не получалось открыть, поэтому им пришлось выбираться через окно с помощью соседей. После того, как девушки выбрались из квартиры, Ирина вспомнила, что забыла свой рюкзак, но возвращаться обратно она не стала. В одной из квартир Екатеринбурга жители устроили кровавую драку, в которой трое вырвали и выкинули глаз молодого человека. Сотрудники территориального ОВД начали проверку по факту происшествия.

В Екатеринбурге в квартире по адресу Рощинской на «вписке» молодые люди выпивали алкоголь, после чего между ними начался конфликт, в котором один из них лишился глаза. Из квартиры выбраться не получалось, так как заклинил замок. Об этом рассказала 20-летняя Ирина, находившаяся в квартире в момент потасовки. «Я приехала туда к Алине. Больше я там никого не знала, в первый раз их видела. Мы пили алкоголь, водку. Наркотиков не было. После этого пацаны стали как-то агрессировать. Они выясняли отношения между собой. Я не знаю, из-за чего у них был конфликт. Я была пьяная, сидела на балконе и не выходила оттуда, а Алина в это время кричала. Нас услышали соседи и помогли выбраться через окно», — пишет Е1 со ссылкой на очевидицу Ирину. Молодые люди были знакомы между собой. Девушка добавила, что дверь заклинило, и ее не получалось открыть, поэтому им пришлось выбираться через окно с помощью соседей. После того, как девушки выбрались из квартиры, Ирина вспомнила, что забыла свой рюкзак, но возвращаться обратно она не стала. В одной из квартир Екатеринбурга жители устроили кровавую драку, в которой трое вырвали и выкинули глаз молодого человека. Сотрудники территориального ОВД начали проверку по факту происшествия.