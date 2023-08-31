31 августа 2023

Участники драки возле ТРК Копейска попали под следствие

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
На участников драки возбудили уголовное дело о хулиганстве Фото:

На участников драки, произошедшей возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» в Копейске (Челябинская область), завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ („Хулиганство“). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, конфликт произошел из-за ситуации на дороге. Две компании после взаимных оскорблений решили выяснить отношения на кулаках. В результате один из участников получил травмы. Его доставили в медучреждение.

Полицейские оперативно среагировали на вызов. В настоящее время все участники конфликта установлены. С ними проводятся следственные мероприятия.

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На участников драки, произошедшей возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» в Копейске (Челябинская область), завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ („Хулиганство“). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, конфликт произошел из-за ситуации на дороге. Две компании после взаимных оскорблений решили выяснить отношения на кулаках. В результате один из участников получил травмы. Его доставили в медучреждение. Полицейские оперативно среагировали на вызов. В настоящее время все участники конфликта установлены. С ними проводятся следственные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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