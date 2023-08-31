Челябинец пострадал в массовой драке возле торгового центра в Копейске. Видео

31 августа 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Один из участников драки госпитализирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» произошла массовая драка. В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские оперативно отреагировали на поступившее сообщение о конфликте у торгово-развлекательного комплекса. Потерпевший мужчина был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Оперативники опросили свидетелей драки. Ее участники установлены. Идет расследование инцидента.

В Копейске (Челябинская область) возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» произошла массовая драка. В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские оперативно отреагировали на поступившее сообщение о конфликте у торгово-развлекательного комплекса. Потерпевший мужчина был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Оперативники опросили свидетелей драки. Ее участники установлены. Идет расследование инцидента.