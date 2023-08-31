Челябинец пострадал в массовой драке возле торгового центра в Копейске. Видео

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Новостройки. Челябинск, неотложка, красный крест, медицина, скорая помощь
Один из участников драки госпитализирован Фото:

В Копейске (Челябинская область) возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» произошла массовая драка. В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Полицейские оперативно отреагировали на поступившее сообщение о конфликте у торгово-развлекательного комплекса. Потерпевший мужчина был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Оперативники опросили свидетелей драки. Ее участники установлены. Идет расследование инцидента.

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В Копейске (Челябинская область) возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» произошла массовая драка. В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские оперативно отреагировали на поступившее сообщение о конфликте у торгово-развлекательного комплекса. Потерпевший мужчина был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Оперативники опросили свидетелей драки. Ее участники установлены. Идет расследование инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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