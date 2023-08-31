Один из участников драки госпитализирован
В Копейске (Челябинская область) возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» произошла массовая драка. В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Полицейские оперативно отреагировали на поступившее сообщение о конфликте у торгово-развлекательного комплекса. Потерпевший мужчина был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Оперативники опросили свидетелей драки. Ее участники установлены. Идет расследование инцидента.
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