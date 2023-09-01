В Екатеринбурге на дороге нашли тело мужчины. Фото

02 сентября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Труп мужчины нашли на Агрономической, 2 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на Агрономической, 2, нашли тело мужчины. Место оцепили экстренные службы, сообщила URA.RU читательница. «Мужчина лежал на дороге, его накрыли пакетом. Место происшествия было оцеплено. Это случилось на Агрономической, 2», — пояснила собеседница агентства. На месте ЧП работали силовики и врачи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается. Фото: соцсети

В Екатеринбурге на Агрономической, 2, нашли тело мужчины. Место оцепили экстренные службы, сообщила URA.RU читательница. «Мужчина лежал на дороге, его накрыли пакетом. Место происшествия было оцеплено. Это случилось на Агрономической, 2», — пояснила собеседница агентства. На месте ЧП работали силовики и врачи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.