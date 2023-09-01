01 сентября 2023

В Екатеринбурге на дороге нашли тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, патруль, полиция, правопорядок
Труп мужчины нашли на Агрономической, 2 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Агрономической, 2, нашли тело мужчины. Место оцепили экстренные службы, сообщила URA.RU читательница.

«Мужчина лежал на дороге, его накрыли пакетом. Место происшествия было оцеплено. Это случилось на Агрономической, 2», — пояснила собеседница агентства.

На месте ЧП работали силовики и врачи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

Фото:

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В Екатеринбурге на Агрономической, 2, нашли тело мужчины. Место оцепили экстренные службы, сообщила URA.RU читательница. «Мужчина лежал на дороге, его накрыли пакетом. Место происшествия было оцеплено. Это случилось на Агрономической, 2», — пояснила собеседница агентства. На месте ЧП работали силовики и врачи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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