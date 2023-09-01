Труп мужчины нашли на Агрономической, 2 (архивное фото)
В Екатеринбурге на Агрономической, 2, нашли тело мужчины. Место оцепили экстренные службы, сообщила URA.RU читательница.
«Мужчина лежал на дороге, его накрыли пакетом. Место происшествия было оцеплено. Это случилось на Агрономической, 2», — пояснила собеседница агентства.
На месте ЧП работали силовики и врачи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
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