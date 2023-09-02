Махонин рассказал о масштабной стройке в пермском городе-призраке

В Пермском крае ведутся работы по реконструкции путепровод на автодороге Кизел — Северный Коспашский, который соединяет три поселка с центральной частью города. Об этом в мессенджере рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Кизел впервые зашел в проект „Региональная и местная сеть“, это позволило начать реконструкцию путепровода на дороге Кизел — Северный Коспашский. Он соединяет три поселка с центральной частью города», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Старый путепровод был построен в 1947 году и сейчас не справлялся с нагрузкой. Работы, по словам Махонина, идут с опережением графика
В данный момент в Кизеле на улице Советской ремонтируют еще один путепровод по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Его дорожники должны сдать к октябрю.
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