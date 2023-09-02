02 сентября 2023
01 сентября 2023

Махонин рассказал о масштабной стройке в пермском городе-призраке

Губернатор Махонин: в Кизеле восстановят соединяющий три поселка путепровод
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, строительство моста, путепровод по улице кунавина
Прежний путепровод был проложен в середине прошлого столетия (архивное фото) Фото:

В Пермском крае ведутся работы по реконструкции путепровод на автодороге Кизел — Северный Коспашский, который соединяет три поселка с центральной частью города. Об этом в мессенджере рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Кизел впервые зашел в проект „Региональная и местная сеть“, это позволило начать реконструкцию путепровода на дороге Кизел — Северный Коспашский. Он соединяет три поселка с центральной частью города», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Старый путепровод был построен в 1947 году и сейчас не справлялся с нагрузкой. Работы, по словам Махонина, идут с опережением графика

В данный момент в Кизеле на улице Советской ремонтируют еще один путепровод по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Его дорожники должны сдать к октябрю.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае ведутся работы по реконструкции путепровод на автодороге Кизел — Северный Коспашский, который соединяет три поселка с центральной частью города. Об этом в мессенджере рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Кизел впервые зашел в проект „Региональная и местная сеть“, это позволило начать реконструкцию путепровода на дороге Кизел — Северный Коспашский. Он соединяет три поселка с центральной частью города», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Старый путепровод был построен в 1947 году и сейчас не справлялся с нагрузкой. Работы, по словам Махонина, идут с опережением графика В данный момент в Кизеле на улице Советской ремонтируют еще один путепровод по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Его дорожники должны сдать к октябрю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...