Махонин рассказал о масштабной стройке в пермском городе-призраке

Губернатор Махонин: в Кизеле восстановят соединяющий три поселка путепровод

03 сентября 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Прежний путепровод был проложен в середине прошлого столетия (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае ведутся работы по реконструкции путепровод на автодороге Кизел — Северный Коспашский, который соединяет три поселка с центральной частью города. Об этом в мессенджере рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Кизел впервые зашел в проект „Региональная и местная сеть“, это позволило начать реконструкцию путепровода на дороге Кизел — Северный Коспашский. Он соединяет три поселка с центральной частью города», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Старый путепровод был построен в 1947 году и сейчас не справлялся с нагрузкой. Работы, по словам Махонина, идут с опережением графика В данный момент в Кизеле на улице Советской ремонтируют еще один путепровод по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Его дорожники должны сдать к октябрю.

В Пермском крае ведутся работы по реконструкции путепровод на автодороге Кизел — Северный Коспашский, который соединяет три поселка с центральной частью города. Об этом в мессенджере рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Кизел впервые зашел в проект „Региональная и местная сеть“, это позволило начать реконструкцию путепровода на дороге Кизел — Северный Коспашский. Он соединяет три поселка с центральной частью города», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Старый путепровод был построен в 1947 году и сейчас не справлялся с нагрузкой. Работы, по словам Махонина, идут с опережением графика В данный момент в Кизеле на улице Советской ремонтируют еще один путепровод по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Его дорожники должны сдать к октябрю.