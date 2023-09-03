Дочка «Газпрома» в ХМАО, где произошел взрыв, требует со страховщиков 400 млн рублей

В 2023 году в арбитражном суде рассматривается восемь исков от «Газпром трансгаз Югорска» к страховщикам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») требует со страховой компании СОГАЗ 400 млн рублей. В 2023 году в арбитражном суде рассматривается восемь исков от газовиков о взыскании суммы страхового возмещения.

«В 2023 году в арбитражном суде Москвы рассматривается восемь исков от ООО „Газпром трансгаз Югорск“ к АО „СОГАЗ“. „Газпром трансгаз Югорск“ взыскивает страховое возмещение на общую сумму 405,9 млн рублей», — следует из документов суда.

Между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ» заключен договор страхования имущества. Страховая компания обязалась возмещать убытки компании при наступлении предусмотренных в договоре случаев. «Газпром трансгаз Югорск» застраховал все машины, оборудование и механизмы от поломок по любой причине («от всех рисков»).

Агентство направило в СОГАЗ и в «Газпром трансгаз Югорск» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошло возгорание на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». От аварии пострадали пять человек, один погиб.