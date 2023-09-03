03 сентября 2023

Дочка «Газпрома» в ХМАО, где произошел взрыв, требует со страховщиков 400 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
В 2023 году в арбитражном суде рассматривается  восемь исков от «Газпром трансгаз Югорска» к страховщикам Фото:

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») требует со страховой компании СОГАЗ 400 млн рублей. В 2023 году в арбитражном суде рассматривается восемь исков от газовиков о взыскании суммы страхового возмещения.

«В 2023 году в арбитражном суде Москвы рассматривается восемь исков от ООО „Газпром трансгаз Югорск“ к АО „СОГАЗ“. „Газпром трансгаз Югорск“ взыскивает страховое возмещение на общую сумму 405,9 млн рублей», — следует из документов суда.

Между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ» заключен договор страхования имущества. Страховая компания обязалась возмещать убытки компании при наступлении предусмотренных в договоре случаев. «Газпром трансгаз Югорск» застраховал все машины, оборудование и механизмы от поломок по любой причине («от всех рисков»).

Агентство направило в СОГАЗ и в «Газпром трансгаз Югорск» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошло возгорание на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». От аварии пострадали пять человек, один погиб.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») требует со страховой компании СОГАЗ 400 млн рублей. В 2023 году в арбитражном суде рассматривается восемь исков от газовиков о взыскании суммы страхового возмещения. «В 2023 году в арбитражном суде Москвы рассматривается восемь исков от ООО „Газпром трансгаз Югорск“ к АО „СОГАЗ“. „Газпром трансгаз Югорск“ взыскивает страховое возмещение на общую сумму 405,9 млн рублей», — следует из документов суда. Между ПАО «Газпром» и АО «СОГАЗ» заключен договор страхования имущества. Страховая компания обязалась возмещать убытки компании при наступлении предусмотренных в договоре случаев. «Газпром трансгаз Югорск» застраховал все машины, оборудование и механизмы от поломок по любой причине («от всех рисков»). Агентство направило в СОГАЗ и в «Газпром трансгаз Югорск» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошло возгорание на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». От аварии пострадали пять человек, один погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...