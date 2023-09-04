04 сентября 2023

В Сургуте управляющая компания отказывается заключать договор с жителями

© Служба новостей «URA.RU»
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В УК отказались принимать договор купли-продажи с электронной подписью Фото:

В Сургуте управляющая компания «СургутСервис» отказалась заключать с жителем соглашение на обслуживание из-за отсутствия договора купли-продажи квартиры с синей печатью. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.

«Мы купили квартиру через сервис „Домклик“ от Сбера. Договор подписывали в электронном виде, так как продавец живет в Самарской области. Но когда мы пришли в УК „СургутСервис“ нам отказали в заключении соглашения на обслуживание. Свой отказ они мотивировали отсутствием договора купли-продажи с синей печатью», — сообщил собеседник.

Также Носков добавил, что уже второй месяц не может оплатить коммунальные платежи, которые начисляет УК. При этом счета на оплату отправляют прежнему собственнику. «Продавец уже звонит с претензиями к нам. Собирается в суд подавать, а мы не можем переоформить договор на себя. При этом в Сбере готовы помочь и распечатать новый договор, но вот подписывать его придется самим. А как? Для этого придется лететь в Самару, раз продавец там», — добавил Носков.

За разъяснениями журналист агентства обратился управляющую компанию. Руководитель не ответил на телефонный звонок по мобильному телефону.

Ранее URA.RU сообщало, что управляющая компания в ХМАО перестала отвечать на жалобы жителей. Люди по несколько дней не могут дозвониться в УК «СургутСервис». Вызов идет, но трубку не берут. Проблемы начались в мае, после перехода УК «Сервис-3» в новую управляющую компанию.

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В Сургуте управляющая компания «СургутСервис» отказалась заключать с жителем соглашение на обслуживание из-за отсутствия договора купли-продажи квартиры с синей печатью. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Мы купили квартиру через сервис „Домклик“ от Сбера. Договор подписывали в электронном виде, так как продавец живет в Самарской области. Но когда мы пришли в УК „СургутСервис“ нам отказали в заключении соглашения на обслуживание. Свой отказ они мотивировали отсутствием договора купли-продажи с синей печатью», — сообщил собеседник. Также Носков добавил, что уже второй месяц не может оплатить коммунальные платежи, которые начисляет УК. При этом счета на оплату отправляют прежнему собственнику. «Продавец уже звонит с претензиями к нам. Собирается в суд подавать, а мы не можем переоформить договор на себя. При этом в Сбере готовы помочь и распечатать новый договор, но вот подписывать его придется самим. А как? Для этого придется лететь в Самару, раз продавец там», — добавил Носков. За разъяснениями журналист агентства обратился управляющую компанию. Руководитель не ответил на телефонный звонок по мобильному телефону. Ранее URA.RU сообщало, что управляющая компания в ХМАО перестала отвечать на жалобы жителей. Люди по несколько дней не могут дозвониться в УК «СургутСервис». Вызов идет, но трубку не берут. Проблемы начались в мае, после перехода УК «Сервис-3» в новую управляющую компанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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