В Сургуте управляющая компания отказывается заключать договор с жителями

05 сентября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

В УК отказались принимать договор купли-продажи с электронной подписью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Сургуте управляющая компания «СургутСервис» отказалась заключать с жителем соглашение на обслуживание из-за отсутствия договора купли-продажи квартиры с синей печатью. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Мы купили квартиру через сервис „Домклик“ от Сбера. Договор подписывали в электронном виде, так как продавец живет в Самарской области. Но когда мы пришли в УК „СургутСервис“ нам отказали в заключении соглашения на обслуживание. Свой отказ они мотивировали отсутствием договора купли-продажи с синей печатью», — сообщил собеседник. Также Носков добавил, что уже второй месяц не может оплатить коммунальные платежи, которые начисляет УК. При этом счета на оплату отправляют прежнему собственнику. «Продавец уже звонит с претензиями к нам. Собирается в суд подавать, а мы не можем переоформить договор на себя. При этом в Сбере готовы помочь и распечатать новый договор, но вот подписывать его придется самим. А как? Для этого придется лететь в Самару, раз продавец там», — добавил Носков. За разъяснениями журналист агентства обратился управляющую компанию. Руководитель не ответил на телефонный звонок по мобильному телефону. Ранее URA.RU сообщало, что управляющая компания в ХМАО перестала отвечать на жалобы жителей. Люди по несколько дней не могут дозвониться в УК «СургутСервис». Вызов идет, но трубку не берут. Проблемы начались в мае, после перехода УК «Сервис-3» в новую управляющую компанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте управляющая компания «СургутСервис» отказалась заключать с жителем соглашение на обслуживание из-за отсутствия договора купли-продажи квартиры с синей печатью. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Мы купили квартиру через сервис „Домклик“ от Сбера. Договор подписывали в электронном виде, так как продавец живет в Самарской области. Но когда мы пришли в УК „СургутСервис“ нам отказали в заключении соглашения на обслуживание. Свой отказ они мотивировали отсутствием договора купли-продажи с синей печатью», — сообщил собеседник. Также Носков добавил, что уже второй месяц не может оплатить коммунальные платежи, которые начисляет УК. При этом счета на оплату отправляют прежнему собственнику. «Продавец уже звонит с претензиями к нам. Собирается в суд подавать, а мы не можем переоформить договор на себя. При этом в Сбере готовы помочь и распечатать новый договор, но вот подписывать его придется самим. А как? Для этого придется лететь в Самару, раз продавец там», — добавил Носков. За разъяснениями журналист агентства обратился управляющую компанию. Руководитель не ответил на телефонный звонок по мобильному телефону. Ранее URA.RU сообщало, что управляющая компания в ХМАО перестала отвечать на жалобы жителей. Люди по несколько дней не могут дозвониться в УК «СургутСервис». Вызов идет, но трубку не берут. Проблемы начались в мае, после перехода УК «Сервис-3» в новую управляющую компанию.