Управляющая компания в Сургуте перестала отвечать на жалобы жителей

15 августа 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Жители не могут дозвониться диспетчеру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО управляющая компания «СургутСервис» перестала отвечать на жалобы жителей. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Я хотел заключить договор с УК на оказание услуг после покупки квартиры. И еще нужно было сделать заявку на проверку водопроводных труб. Несколько дней уже пытаюсь дозвониться в „СургутСервис“. Вызов идет, но трубку не берут. Соседи говорят, что проблемы начались в мае после перехода УК „Сервис-3“ в новую управляющую компанию», — сообщил собеседник. Мужчина уверяет, что после попыток дозвониться он пришел в УК, но там его развернули из-за не приемного дня. «У меня нет времени ездить к ним, а по телефону сделать заявку или уточнить информацию не получается. Замкнутый круг какой-то», — добавил собеседник. В УК «СургутСервис» журналисту URA.RU сообщили, что связь в компании работает. Нужно дольше ждать. «У нас просто в аварийно-диспетчерской службе не стоит сигнал занято. Даже если оператор разговаривает, гудок идет длинный. Да, есть такой вот минус связи. Там многоканальный телефон. Пробуйте дозваниваться», — сообщили коммунальщики. Ранее URA.RU сообщало, что крупная управляющая компания «Сервис-3» создала организацию дубль, которой отдаст на обслуживание весь жилой фонд, находящийся у нее на содержании. Таким образом коммунальщики пытаются избежать банкротства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО управляющая компания «СургутСервис» перестала отвечать на жалобы жителей. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Я хотел заключить договор с УК на оказание услуг после покупки квартиры. И еще нужно было сделать заявку на проверку водопроводных труб. Несколько дней уже пытаюсь дозвониться в „СургутСервис“. Вызов идет, но трубку не берут. Соседи говорят, что проблемы начались в мае после перехода УК „Сервис-3“ в новую управляющую компанию», — сообщил собеседник. Мужчина уверяет, что после попыток дозвониться он пришел в УК, но там его развернули из-за не приемного дня. «У меня нет времени ездить к ним, а по телефону сделать заявку или уточнить информацию не получается. Замкнутый круг какой-то», — добавил собеседник. В УК «СургутСервис» журналисту URA.RU сообщили, что связь в компании работает. Нужно дольше ждать. «У нас просто в аварийно-диспетчерской службе не стоит сигнал занято. Даже если оператор разговаривает, гудок идет длинный. Да, есть такой вот минус связи. Там многоканальный телефон. Пробуйте дозваниваться», — сообщили коммунальщики. Ранее URA.RU сообщало, что крупная управляющая компания «Сервис-3» создала организацию дубль, которой отдаст на обслуживание весь жилой фонд, находящийся у нее на содержании. Таким образом коммунальщики пытаются избежать банкротства.