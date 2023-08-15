Управляющая компания в Сургуте перестала отвечать на жалобы жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятной доски и Инфоцентр службы 112. Екатеринбург, call-центр, диспетчерская
Жители не могут дозвониться диспетчеру Фото:

В ХМАО управляющая компания «СургутСервис» перестала отвечать на жалобы жителей. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.

«Я хотел заключить договор с УК на оказание услуг после покупки квартиры. И еще нужно было сделать заявку на проверку водопроводных труб. Несколько дней уже пытаюсь дозвониться в „СургутСервис“. Вызов идет, но трубку не берут. Соседи говорят, что проблемы начались в мае после перехода УК „Сервис-3“ в новую управляющую компанию», — сообщил собеседник.

Мужчина уверяет, что после попыток дозвониться он пришел в УК, но там его развернули из-за не приемного дня. «У меня нет времени ездить к ним, а по телефону сделать заявку или уточнить информацию не получается. Замкнутый круг какой-то», — добавил собеседник.

В УК «СургутСервис» журналисту URA.RU сообщили, что связь в компании работает. Нужно дольше ждать. «У нас просто в аварийно-диспетчерской службе не стоит сигнал занято. Даже если оператор разговаривает, гудок идет длинный. Да, есть такой вот минус связи. Там многоканальный телефон. Пробуйте дозваниваться», — сообщили коммунальщики.

Ранее URA.RU сообщало, что крупная управляющая компания «Сервис-3» создала организацию дубль, которой отдаст на обслуживание весь жилой фонд, находящийся у нее на содержании. Таким образом коммунальщики пытаются избежать банкротства.

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В ХМАО управляющая компания «СургутСервис» перестала отвечать на жалобы жителей. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Я хотел заключить договор с УК на оказание услуг после покупки квартиры. И еще нужно было сделать заявку на проверку водопроводных труб. Несколько дней уже пытаюсь дозвониться в „СургутСервис“. Вызов идет, но трубку не берут. Соседи говорят, что проблемы начались в мае после перехода УК „Сервис-3“ в новую управляющую компанию», — сообщил собеседник. Мужчина уверяет, что после попыток дозвониться он пришел в УК, но там его развернули из-за не приемного дня. «У меня нет времени ездить к ним, а по телефону сделать заявку или уточнить информацию не получается. Замкнутый круг какой-то», — добавил собеседник. В УК «СургутСервис» журналисту URA.RU сообщили, что связь в компании работает. Нужно дольше ждать. «У нас просто в аварийно-диспетчерской службе не стоит сигнал занято. Даже если оператор разговаривает, гудок идет длинный. Да, есть такой вот минус связи. Там многоканальный телефон. Пробуйте дозваниваться», — сообщили коммунальщики. Ранее URA.RU сообщало, что крупная управляющая компания «Сервис-3» создала организацию дубль, которой отдаст на обслуживание весь жилой фонд, находящийся у нее на содержании. Таким образом коммунальщики пытаются избежать банкротства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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