05 сентября 2023

В Екатеринбурге на улице Технической трамвай сбил человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города во время вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, маски, медицинская маска, респиратор, екатеринбург , трамвай, пустой город
Трамвай №10 сбил пожилого мужчину Фото:

В Екатеринбурге трамвай №10 сбил пожилого мужчину. Инцидент произошел на улице Технической.

«На Технической трамвай сбил пожилого мужчину с палочкой. Мужчину забрала бригада скорой помощи. Мужчина живой», — пишет telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу городского отдела ГИБДД. В ведомстве сообщили, что информация уточняется.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге трамвай сбил бабушку. Женщина 78 лет попала под трамвай, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В Екатеринбурге трамвай №10 сбил пожилого мужчину. Инцидент произошел на улице Технической. «На Технической трамвай сбил пожилого мужчину с палочкой. Мужчину забрала бригада скорой помощи. Мужчина живой», — пишет telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу городского отдела ГИБДД. В ведомстве сообщили, что информация уточняется. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге трамвай сбил бабушку. Женщина 78 лет попала под трамвай, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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