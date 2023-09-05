В Екатеринбурге на улице Технической трамвай сбил человека

Трамвай №10 сбил пожилого мужчину
В Екатеринбурге трамвай №10 сбил пожилого мужчину. Инцидент произошел на улице Технической.
«На Технической трамвай сбил пожилого мужчину с палочкой. Мужчину забрала бригада скорой помощи. Мужчина живой», — пишет telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу городского отдела ГИБДД. В ведомстве сообщили, что информация уточняется.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге трамвай сбил бабушку. Женщина 78 лет попала под трамвай, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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