Начальница отделения «Почты России» в Тюменской области полгода воровала посылки

07 сентября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Женщину обязали возместить причиненный ущерб Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Зарослое Тюменской области начальница местного отделения «Почты России» полгода присваивала себе чужие посылки и деньги. За это время она успела нанести ущерб в 130 тысяч рублей, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В суде установлено, что Степанова, работая в должности начальника отделения почтой связи в с. Зарослое Бердюжского района, в период с 01.10.2022 по 04.04.2023 г. Присвоила и похитила товарно-материальные ценности, а также наличные денежные средства, которые обратила в личное пользование, и распорядилась ими по своему усмотрению», — указано на сайте пресс-службы ведомства. Женщина обворовала «Почту России» на 130 736 рублей. При этом было учтено, что она успела частично компенсировать эту сумму. В итоге ее признали виновной в нарушении закона по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения). Судья приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также с нее взыщут 93 797 рублей в пользу почтового отделения.

В селе Зарослое Тюменской области начальница местного отделения «Почты России» полгода присваивала себе чужие посылки и деньги. За это время она успела нанести ущерб в 130 тысяч рублей, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В суде установлено, что Степанова, работая в должности начальника отделения почтой связи в с. Зарослое Бердюжского района, в период с 01.10.2022 по 04.04.2023 г. Присвоила и похитила товарно-материальные ценности, а также наличные денежные средства, которые обратила в личное пользование, и распорядилась ими по своему усмотрению», — указано на сайте пресс-службы ведомства. Женщина обворовала «Почту России» на 130 736 рублей. При этом было учтено, что она успела частично компенсировать эту сумму. В итоге ее признали виновной в нарушении закона по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения). Судья приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также с нее взыщут 93 797 рублей в пользу почтового отделения.