Избирком раскрыл итоги первого дня выборов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в первый день выборов проголосовало больше 100 тысяч избирателей
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург , ящик для голосования, выборы2023, выборы в гордуму
Явка составила 11,09% Фото:
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Выборы-2023

В избиркоме подвели итоги первого дня выборов в городскую думу Екатеринбурга. По состоянию на 20 часов 9 сентября проголосовали 119 265 избирателей. Явка составила 11,09%.

«На выборах депутатов в гордуму Екатеринбурга с учетом ДЭГ проголосовали 119 265 избирателей. Явка — 11,09%», — пишет telegram-канал «Свердловский избирком».

В Ирбите на довыборах депутата в заксо проголосовали 22 292 человека (18,23%). Выборы закончатся 10 сентября в 20:00. Информацию о первом дне кампании URA.RU собирало — в одном материале.

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В избиркоме подвели итоги первого дня выборов в городскую думу Екатеринбурга. По состоянию на 20 часов 9 сентября проголосовали 119 265 избирателей. Явка составила 11,09%. «На выборах депутатов в гордуму Екатеринбурга с учетом ДЭГ проголосовали 119 265 избирателей. Явка — 11,09%», — пишет telegram-канал «Свердловский избирком». В Ирбите на довыборах депутата в заксо проголосовали 22 292 человека (18,23%). Выборы закончатся 10 сентября в 20:00. Информацию о первом дне кампании URA.RU собирало — в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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