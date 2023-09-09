Избирком раскрыл итоги первого дня выборов в Екатеринбурге

Явка составила 11,09%
новость из сюжетаВыборы-2023
В избиркоме подвели итоги первого дня выборов в городскую думу Екатеринбурга. По состоянию на 20 часов 9 сентября проголосовали 119 265 избирателей. Явка составила 11,09%.
«На выборах депутатов в гордуму Екатеринбурга с учетом ДЭГ проголосовали 119 265 избирателей. Явка — 11,09%», — пишет telegram-канал «Свердловский избирком».
В Ирбите на довыборах депутата в заксо проголосовали 22 292 человека (18,23%). Выборы закончатся 10 сентября в 20:00. Информацию о первом дне кампании URA.RU собирало — в одном материале.
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