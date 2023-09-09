09 сентября 2023

Нарышкин обвинил Запад в шулерстве с рейтингами университетов мира

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин уличил Запад в составлении фиктивного рейтинга вузов Фото:

Западные аналитики занимаются шулерством при составлении рейтинга высших учебных заведений мира, стремясь переманить к себе талантливую молодежь из африканских и азиатских стран. С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Серьезным вызовом <…> являются неоколониальные подходы в сферах образования и науки. Необъективность, перерастающая в шулерство при составлении рейтинга ведущих университетов мира, препятствование развитию нацсистем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала», — отметил Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Ранее в Россотрудничестве выяснили, что российские специалисты уезжают на Запад не за деньгами, а для самореализации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркивал, что в России нужно создать все условия для защиты от «утечки мозгов». Поставленную задачу удалось выполнить к лету 2023 года.

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Западные аналитики занимаются шулерством при составлении рейтинга высших учебных заведений мира, стремясь переманить к себе талантливую молодежь из африканских и азиатских стран. С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Серьезным вызовом <…> являются неоколониальные подходы в сферах образования и науки. Необъективность, перерастающая в шулерство при составлении рейтинга ведущих университетов мира, препятствование развитию нацсистем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала», — отметил Сергей Нарышкин, передает ТАСС. Ранее в Россотрудничестве выяснили, что российские специалисты уезжают на Запад не за деньгами, а для самореализации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркивал, что в России нужно создать все условия для защиты от «утечки мозгов». Поставленную задачу удалось выполнить к лету 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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