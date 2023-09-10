10 сентября 2023

Екатеринбуржец, в чьей квартире взорвался газовый баллон, скончался

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, больница, реанимация, клинический институт мозга
Мужчина получил 80% ожогов тела Фото:

В Екатеринбурге в больнице умер хозяин квартиры на Циолковского, где 6 сентября взорвался газовый баллон. Следователи начали проверку по факту его гибели, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области в telegram-канале.

«Следствием СК России проводится процессуальная проверка по факту смерти местного жителя. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

Взрыв в квартире на Циолковского произошел 6 сентября. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Хозяин квартиры получил 80% ожогов тела. Силовикам он успел пояснить, что заправлял зажигалку в ванной. Когда решил ее проверить, то произошел хлопок. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона.

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В Екатеринбурге в больнице умер хозяин квартиры на Циолковского, где 6 сентября взорвался газовый баллон. Следователи начали проверку по факту его гибели, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области в telegram-канале. «Следствием СК России проводится процессуальная проверка по факту смерти местного жителя. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК. Взрыв в квартире на Циолковского произошел 6 сентября. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Хозяин квартиры получил 80% ожогов тела. Силовикам он успел пояснить, что заправлял зажигалку в ванной. Когда решил ее проверить, то произошел хлопок. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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