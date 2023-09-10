Екатеринбуржец, в чьей квартире взорвался газовый баллон, скончался

В Екатеринбурге в больнице умер хозяин квартиры на Циолковского, где 6 сентября взорвался газовый баллон. Следователи начали проверку по факту его гибели, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области в telegram-канале.
«Следствием СК России проводится процессуальная проверка по факту смерти местного жителя. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.
Взрыв в квартире на Циолковского произошел 6 сентября. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Хозяин квартиры получил 80% ожогов тела. Силовикам он успел пояснить, что заправлял зажигалку в ванной. Когда решил ее проверить, то произошел хлопок. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.