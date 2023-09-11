Мэрия Екатеринбурга нашла поставщика «золотых туалетов» для города

Мэрия Екатеринбурга определила поставщика туалетов за 30 млн рублей

Поставщиком туалетов станет организация «МК-Групп» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация Екатеринбурга определилась с поставщиком восьми модульных общественных туалетов, которые получили название «золотые» из-за их высокой цены. С прошлым подрядчиком мэрия расторгла договор из-за нарушения сроков поставки. Сумма сделки осталась такой же — 30,8 млн рублей. Информация об это появилась на сайте госзакупок.

Поставщиком туалетов за 30,8 млн рублей станет ООО «МК-Групп». После заключения контракта подрядная организация должна будет привезти восемь общественных туалетов за 45 дней. В 2023 году компания уже выигрывала тендер на поставку подобных пяти модулей в Уфу за 14,9 млн рублей.

С прошлым поставщиком — организацией «Союзуралопт» — администрация Екатеринбурга заключила контракт 25 мая. В середине августа его расторгли. По версии мэрии, причиной послужил срыв сроков поставки, а в компании сослались на медлительность и нерасторопность чиновников, долго согласовывавших проект. Поставка туалетов планировалась к юбилею уральской столицы.