Компания, которая должна была установить в Екатеринбурге «золотые туалеты», подала иск к мэрии

Компания «Союзуралопт» подала иск к мэрии Екатеринбурга из-за срыва заказа на туалеты

10 августа 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Поставщик туалетов считает, что чиновники незаконно расторгли с ними контракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Союзуралопт», выигравшая в конце мая конкурс на поставку восьми модульных общественных туалетов за 24,3 млн рублей, подала иск к администрации Екатеринбурга из-за расторжения контракта. Поставщик считает, что выполнил все условия, в отличие от чиновников. Сумму ущерба из-за разрыва контракта оценивается в 12 млн рублей, сообщили URA.RU представители «Союзуралопта». В картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области появилось заявление от экс-поставщика туалетов «о признании решений и действий (бездействий) незаконными». Ответчиком выступают администрация Екатеринбурга и муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство». Как пояснили URA.RU в компании «Союзуралопт», в конце июня заказчик изменил габаритные размеры туалета, причем существенно — почти на метр. Из-за этого поставщику пришлось вносить значительные правки в дизайн-проект. Увеличить срок поставки в мэрии при этом отказались. Также, по словам собеседника, комитет благоустройства уже после этого долго не мог согласовать конструкторскую документацию. «В телефонном разговоре с председателем комитета нам прямо указали на переданный вами [директором МКУ Евгением Поляковым] запрет на согласование с нами конструкторской документации. Таким образом, мы имеем все основания предположить, что наша организация, возможно, помешала вашей аффилированной фирме выиграть данный контракт. И для срыва контракта вы злонамеренно предпринимаете различные действия, препятствуя в нашем получении согласования в комитете благоустройства», — следует из письма, написанного директором «Союзуралопта» Вячеслава Кроитора директору МКУ «Городское благоустройство» Евгению Полякову. Копия письма есть в распоряжении URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там ответили, что все споры могут быть решены в судебном порядке. Тендер на поставку модульных общественных туалетов в Екатеринбурге компания «Союзуралопт» выиграла в конце мая. Сумма контракта должна была составить 24,3 млн рублей. В начале августа мэрия расторгла контракт с поставщиком из-за срыва сроков поставки туалетов. Источник URA.RU называл перекупом «Союзуралопт». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Союзуралопт», выигравшая в конце мая конкурс на поставку восьми модульных общественных туалетов за 24,3 млн рублей, подала иск к администрации Екатеринбурга из-за расторжения контракта. Поставщик считает, что выполнил все условия, в отличие от чиновников. Сумму ущерба из-за разрыва контракта оценивается в 12 млн рублей, сообщили URA.RU представители «Союзуралопта». В картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области появилось заявление от экс-поставщика туалетов «о признании решений и действий (бездействий) незаконными». Ответчиком выступают администрация Екатеринбурга и муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство». Как пояснили URA.RU в компании «Союзуралопт», в конце июня заказчик изменил габаритные размеры туалета, причем существенно — почти на метр. Из-за этого поставщику пришлось вносить значительные правки в дизайн-проект. Увеличить срок поставки в мэрии при этом отказались. Также, по словам собеседника, комитет благоустройства уже после этого долго не мог согласовать конструкторскую документацию. «В телефонном разговоре с председателем комитета нам прямо указали на переданный вами [директором МКУ Евгением Поляковым] запрет на согласование с нами конструкторской документации. Таким образом, мы имеем все основания предположить, что наша организация, возможно, помешала вашей аффилированной фирме выиграть данный контракт. И для срыва контракта вы злонамеренно предпринимаете различные действия, препятствуя в нашем получении согласования в комитете благоустройства», — следует из письма, написанного директором «Союзуралопта» Вячеслава Кроитора директору МКУ «Городское благоустройство» Евгению Полякову. Копия письма есть в распоряжении URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там ответили, что все споры могут быть решены в судебном порядке. Тендер на поставку модульных общественных туалетов в Екатеринбурге компания «Союзуралопт» выиграла в конце мая. Сумма контракта должна была составить 24,3 млн рублей. В начале августа мэрия расторгла контракт с поставщиком из-за срыва сроков поставки туалетов. Источник URA.RU называл перекупом «Союзуралопт».