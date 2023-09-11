Волонтеры Югры привезли в ЛНР 50 «коробок добра» для одиноких пенсионеров. Видео

12 сентября 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

Волонтеры привезли 50 коробок с необходимыми вещали в богадельню Алчевска Фото: Илья Московец © URA.RU Волонтеры из ХМАО доставили 50 «коробок добра» в богадельню для одиноких пенсионеров из Алчевска (ЛНР). Об этом сообщил Гуманитарный Добровольческий Корпус. «Вместе с руководителем Гумкорпуса Эдуардом Логиновым доставили 50 „коробок добра“ в богадельню во имя Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Здесь ухаживают за одинокими пожилыми людьми, которые остались без крова. Многие из них не могут передвигаться самостоятельно и нуждаются в особом уходе», — пишет в telegram-канале Гумкопрус. По словам представителей объединения, они увидели в социальных сетях просьбу о помощи и не смогли пройти мимо. Когда приехали в это место, то поняли, что оно наполнено милосердием, состраданием и любовью к ближним. Заботиться о постояльцах смотрителям помогают маленькие котята, которых приютили. Ранее волонтеры Югры доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. Они рассказали, что обстрелы там не прекращаются. А также у жителей нет денег даже на самое необходимое.

Волонтеры из ХМАО доставили 50 «коробок добра» в богадельню для одиноких пенсионеров из Алчевска (ЛНР). Об этом сообщил Гуманитарный Добровольческий Корпус. «Вместе с руководителем Гумкорпуса Эдуардом Логиновым доставили 50 „коробок добра“ в богадельню во имя Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Здесь ухаживают за одинокими пожилыми людьми, которые остались без крова. Многие из них не могут передвигаться самостоятельно и нуждаются в особом уходе», — пишет в telegram-канале Гумкопрус. По словам представителей объединения, они увидели в социальных сетях просьбу о помощи и не смогли пройти мимо. Когда приехали в это место, то поняли, что оно наполнено милосердием, состраданием и любовью к ближним. Заботиться о постояльцах смотрителям помогают маленькие котята, которых приютили. Ранее волонтеры Югры доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. Они рассказали, что обстрелы там не прекращаются. А также у жителей нет денег даже на самое необходимое.