Волонтеры из ХМАО доставили 50 «коробок добра» в богадельню для одиноких пенсионеров из Алчевска (ЛНР). Об этом сообщил Гуманитарный Добровольческий Корпус.
«Вместе с руководителем Гумкорпуса Эдуардом Логиновым доставили 50 „коробок добра“ в богадельню во имя Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Здесь ухаживают за одинокими пожилыми людьми, которые остались без крова. Многие из них не могут передвигаться самостоятельно и нуждаются в особом уходе», — пишет в telegram-канале Гумкопрус.
По словам представителей объединения, они увидели в социальных сетях просьбу о помощи и не смогли пройти мимо. Когда приехали в это место, то поняли, что оно наполнено милосердием, состраданием и любовью к ближним. Заботиться о постояльцах смотрителям помогают маленькие котята, которых приютили.
Ранее волонтеры Югры доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. Они рассказали, что обстрелы там не прекращаются. А также у жителей нет денег даже на самое необходимое.
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