Добровольцы ХМАО: отчаявшимся жителям ДНР доставили жизненно необходимые посылки. Видео

05 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Коробки были собраны по заявкам жителей Донецка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры из ХМАО доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. Об этом сообщил в социальных сетях гуманитарный добровольческий корпус. «Доставили „Коробки добра“ и другие вещи по заявкам жителей Донецка. Люди в отчаяние. Обстрелы не прекращаются, нет денег даже на самое необходимое. В это сложно поверить, но мы первые, кто откликнулся на просьбу о помощи», — пишет в telegram-канале Гумкопрус. Ранее URA.RU писало, что добровольцы из ХМАО передали в Луганск вещи для школ и больниц. Все вещи сортируются и отправляются по социальным объектам.

Волонтеры из ХМАО доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. Об этом сообщил в социальных сетях гуманитарный добровольческий корпус. «Доставили „Коробки добра“ и другие вещи по заявкам жителей Донецка. Люди в отчаяние. Обстрелы не прекращаются, нет денег даже на самое необходимое. В это сложно поверить, но мы первые, кто откликнулся на просьбу о помощи», — пишет в telegram-канале Гумкопрус. Ранее URA.RU писало, что добровольцы из ХМАО передали в Луганск вещи для школ и больниц. Все вещи сортируются и отправляются по социальным объектам.