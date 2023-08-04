04 августа 2023

Добровольцы ХМАО: отчаявшимся жителям ДНР доставили жизненно необходимые посылки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, гуманитарная помощь
Коробки были собраны по заявкам жителей Донецка Фото:

Волонтеры из ХМАО доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. Об этом сообщил в социальных сетях гуманитарный добровольческий корпус.

«Доставили „Коробки добра“ и другие вещи по заявкам жителей Донецка. Люди в отчаяние. Обстрелы не прекращаются, нет денег даже на самое необходимое. В это сложно поверить, но мы первые, кто откликнулся на просьбу о помощи», — пишет в telegram-канале Гумкопрус.

Ранее URA.RU писало, что добровольцы из ХМАО передали в Луганск вещи для школ и больниц. Все вещи сортируются и отправляются по социальным объектам.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры из ХМАО доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. Об этом сообщил в социальных сетях гуманитарный добровольческий корпус. «Доставили „Коробки добра“ и другие вещи по заявкам жителей Донецка. Люди в отчаяние. Обстрелы не прекращаются, нет денег даже на самое необходимое. В это сложно поверить, но мы первые, кто откликнулся на просьбу о помощи», — пишет в telegram-канале Гумкопрус. Ранее URA.RU писало, что добровольцы из ХМАО передали в Луганск вещи для школ и больниц. Все вещи сортируются и отправляются по социальным объектам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...