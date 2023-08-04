Коробки были собраны по заявкам жителей Донецка
Волонтеры из ХМАО доставили отчаявшимся жителям Донецка коробки с жизненно необходимыми вещами. Об этом сообщил в социальных сетях гуманитарный добровольческий корпус.
«Доставили „Коробки добра“ и другие вещи по заявкам жителей Донецка. Люди в отчаяние. Обстрелы не прекращаются, нет денег даже на самое необходимое. В это сложно поверить, но мы первые, кто откликнулся на просьбу о помощи», — пишет в telegram-канале Гумкопрус.
Ранее URA.RU писало, что добровольцы из ХМАО передали в Луганск вещи для школ и больниц. Все вещи сортируются и отправляются по социальным объектам.
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