В Южной Корее хотят ввести санкции против РФ

«Коммерсант»: Южная Корея ограничит импорт угля из РФ

13 сентября 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Южная Корея может ввести санкции на импорт российского угля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Южная Корея собирается ввести санкции против поставок российского угля. Об этом пишет издание Platts со ссылкой на свои источники. «Южнокорейское правительство обратилось к государственным генерирующим компаниям с просьбой ограничить закупку российского угля на спотовом рынке. Ограничения носят рекомендательный характер», — цитирует « Коммерсант » издание Platts. По данным издания, Южная Корея относится к недружественным странам. Но она до сих пор не вводила никаких санкций против импорта угля из России. Ранее Южная Корея присоединилась к новым экономическим санкциям против России. Она прекратила проводить транзакции с Центральным банком РФ.

Южная Корея собирается ввести санкции против поставок российского угля. Об этом пишет издание Platts со ссылкой на свои источники. «Южнокорейское правительство обратилось к государственным генерирующим компаниям с просьбой ограничить закупку российского угля на спотовом рынке. Ограничения носят рекомендательный характер», — цитирует «Коммерсант» издание Platts. По данным издания, Южная Корея относится к недружественным странам. Но она до сих пор не вводила никаких санкций против импорта угля из России. Ранее Южная Корея присоединилась к новым экономическим санкциям против России. Она прекратила проводить транзакции с Центральным банком РФ.