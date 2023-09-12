В Южной Корее хотят ввести санкции против РФ

Южная Корея собирается ввести санкции против поставок российского угля. Об этом пишет издание Platts со ссылкой на свои источники.
«Южнокорейское правительство обратилось к государственным генерирующим компаниям с просьбой ограничить закупку российского угля на спотовом рынке. Ограничения носят рекомендательный характер», — цитирует «
По данным издания, Южная Корея относится к недружественным странам. Но она до сих пор не вводила никаких санкций против импорта угля из России.
Ранее Южная Корея присоединилась к новым экономическим санкциям против России. Она прекратила проводить транзакции с Центральным банком РФ.
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