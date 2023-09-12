12 сентября 2023

В Южной Корее хотят ввести санкции против РФ

«Коммерсант»: Южная Корея ограничит импорт угля из РФ
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Южная Корея может ввести санкции на импорт российского угля Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Южная Корея собирается ввести санкции против поставок российского угля. Об этом пишет издание Platts со ссылкой на свои источники.

«Южнокорейское правительство обратилось к государственным генерирующим компаниям с просьбой ограничить закупку российского угля на спотовом рынке. Ограничения носят рекомендательный характер», — цитирует «Коммерсант» издание Platts.

По данным издания, Южная Корея относится к недружественным странам. Но она до сих пор не вводила никаких санкций против импорта угля из России.

Ранее Южная Корея присоединилась к новым экономическим санкциям против России. Она прекратила проводить транзакции с Центральным банком РФ.

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Южная Корея собирается ввести санкции против поставок российского угля. Об этом пишет издание Platts со ссылкой на свои источники. «Южнокорейское правительство обратилось к государственным генерирующим компаниям с просьбой ограничить закупку российского угля на спотовом рынке. Ограничения носят рекомендательный характер», — цитирует «Коммерсант» издание Platts. По данным издания, Южная Корея относится к недружественным странам. Но она до сих пор не вводила никаких санкций против импорта угля из России. Ранее Южная Корея присоединилась к новым экономическим санкциям против России. Она прекратила проводить транзакции с Центральным банком РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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