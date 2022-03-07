Южная Корея присоединилась к санкциям против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Южная Корея поддержала санкции против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Южная Корея присоединяется к новым экономическим санкциям против России, в том числе прекращает проводить транзакции с Центральным банком РФ. Об этом сообщил МИД Республики Корея.

«Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию [принятия] таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие», — сообщается в заявлении МИД Республики Корея.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию, призванную завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций против России. Однако часть европейских компаний негативно высказалась о последствиях антироссийских санкций.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южная Корея присоединяется к новым экономическим санкциям против России, в том числе прекращает проводить транзакции с Центральным банком РФ. Об этом сообщил МИД Республики Корея. «Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию [принятия] таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие», — сообщается в заявлении МИД Республики Корея. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию, призванную завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций против России. Однако часть европейских компаний негативно высказалась о последствиях антироссийских санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...