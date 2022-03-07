Южная Корея присоединилась к санкциям против России

Южная Корея поддержала санкции против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Южная Корея присоединяется к новым экономическим санкциям против России, в том числе прекращает проводить транзакции с Центральным банком РФ. Об этом сообщил МИД Республики Корея.

«Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию [принятия] таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие», — сообщается в заявлении МИД Республики Корея.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию, призванную завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций против России. Однако часть европейских компаний негативно высказалась о последствиях антироссийских санкций.