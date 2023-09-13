В Коркино возбудили уголовное дело из-за затопленных домов

Должностных лиц обвинили в халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркино (Челябинской области) после проверки прокуратуры затопленных домов возбудили уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, должностные лица будут привлечены к ответственности за халатность.

«В ходе выезда сотрудниками региональной прокуратуры установлено, что на территории муниципального округа имели место факты ненадлежащего отведения сточных вод, затопления подвальных помещений многоквартирных домов (на момент выезда были затоплены канализационные колодцы по адресам 54 многоквартирных домов). Сегодня возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ („Халатность“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что после проверки многоквартирных домов было организовано совещание с местными и региональным властями, на котором были проработаны и приведены в действие противоаварийные мероприятия, в том числе по промывке канализационного коллектора и откачке сточных вод. В настоящее время затопленными остаются 10 домов. Работа продолжается.

В администрации Коркинского муниципального округа URA.RU ранее сообщили, что с жителями достигнуто полное взаимопонимание. Сейчас власти ждут деньги для создания условий по переселению их из аварийных домов. Там признали проблемы с подтоплением. По словам заместителя главы округа Марии Сейидовой, из-за большой загруженности в период дождей ассенизаторская машина не успевала выкачивать воду из подтопленного дома.