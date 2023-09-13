Силовикам пришлось доставать пьяного пермяка через багажник авто. Видео

14 сентября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Оказалось, что нарушитель уже привлекался к ответственности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чернушке сотрудники ГИБДД достали пьяного водителя через багажник автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В августе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который ехал по встречной полосе. Водитель, поняв, что стражи порядка его преследуют, свернул во двор и остановился. Чтобы избежать ответственности за езду в пьяном виде, мужчина пересел на заднее сиденье автомобиля, категорически отказался выходить на улицу и стал оказывать активное сопротивление инспекторам. В итоге вытащить пермяка удалось только через багажник автомобиля», — сообщили в ведомстве. При проверке документов выяснилось, что 28-летний водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в состояние опьянения. От прохождения медосвидетельствования пермяк отказался. За сопротивление сотрудникам правоохранительных органов мужчину оштрафовали на три тысячи рублей, дознание по уголовному делу в отношении нарушителя продолжается.

В Чернушке сотрудники ГИБДД достали пьяного водителя через багажник автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В августе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который ехал по встречной полосе. Водитель, поняв, что стражи порядка его преследуют, свернул во двор и остановился. Чтобы избежать ответственности за езду в пьяном виде, мужчина пересел на заднее сиденье автомобиля, категорически отказался выходить на улицу и стал оказывать активное сопротивление инспекторам. В итоге вытащить пермяка удалось только через багажник автомобиля», — сообщили в ведомстве. При проверке документов выяснилось, что 28-летний водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в состояние опьянения. От прохождения медосвидетельствования пермяк отказался. За сопротивление сотрудникам правоохранительных органов мужчину оштрафовали на три тысячи рублей, дознание по уголовному делу в отношении нарушителя продолжается.