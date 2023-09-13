13 сентября 2023

Силовикам пришлось доставать пьяного пермяка через багажник авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, водительское удостоверение, гибдд, дпс, проверка документов, документы на автомобиль
Оказалось, что нарушитель уже привлекался к ответственности Фото:

В Чернушке сотрудники ГИБДД достали пьяного водителя через багажник автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В августе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который ехал по встречной полосе. Водитель, поняв, что стражи порядка его преследуют, свернул во двор и остановился. Чтобы избежать ответственности за езду в пьяном виде, мужчина пересел на заднее сиденье автомобиля, категорически отказался выходить на улицу и стал оказывать активное сопротивление инспекторам. В итоге вытащить пермяка удалось только через багажник автомобиля», — сообщили в ведомстве.

При проверке документов выяснилось, что 28-летний водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в состояние опьянения. От прохождения медосвидетельствования пермяк отказался. За сопротивление сотрудникам правоохранительных органов мужчину оштрафовали на три тысячи рублей, дознание по уголовному делу в отношении нарушителя продолжается.

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В Чернушке сотрудники ГИБДД достали пьяного водителя через багажник автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В августе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который ехал по встречной полосе. Водитель, поняв, что стражи порядка его преследуют, свернул во двор и остановился. Чтобы избежать ответственности за езду в пьяном виде, мужчина пересел на заднее сиденье автомобиля, категорически отказался выходить на улицу и стал оказывать активное сопротивление инспекторам. В итоге вытащить пермяка удалось только через багажник автомобиля», — сообщили в ведомстве. При проверке документов выяснилось, что 28-летний водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в состояние опьянения. От прохождения медосвидетельствования пермяк отказался. За сопротивление сотрудникам правоохранительных органов мужчину оштрафовали на три тысячи рублей, дознание по уголовному делу в отношении нарушителя продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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