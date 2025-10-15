Основательница популярного маркетплейса Татьяна Ким прибыла в Пермь

В Перми 15 октября губернатор Дмитрий Махонин встретился с Татьяной Ким, основательницей Wildberries и руководителем РВБ. В ходе переговоров обсуждался запуск федеральной инициативы «Платформа роста», реализуемой компанией в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и органами власти на региональном уровне.
«В настоящее время к проекту присоединились 49 компаний из Пермского края. Программа направлена на содействие местным производителям в выходе на маркетплейс, развитии собственных брендов и наращивании объемов продаж. В числе участников — организации, специализирующиеся на производстве одежды, косметики, игрушек, пищевых продуктов, биологически активных добавок и сувенирной продукции. Вся представленная продукция изготовлена на территории Прикамья, и часть ассортимента уже доступна на платформе», — написал Дмитрий Махонин в telegram-канале.
Рост онлайн-торговли в регионе продолжается ускоренными темпами. За восемь месяцев 2025 года объем продаж через маркетплейс увеличился на 34%, превысив отметку в 45 млрд рублей. Более 1,2 млн жителей региона совершают покупки в интернете, а количество пунктов выдачи заказов превысило две тысячи.
Отдельным предметом обсуждения стало возведение логистического комплекса Wildberries площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. Этот проект получил статус приоритетного и имеет большое значение для региона, поскольку способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и формированию современной инфраструктуры для бизнеса.
Также были рассмотрены перспективы сотрудничества с компанией в туристической отрасли. Были представлены предложения по совместной работе в данном направлении. На маркетплейсе уже появляются туристические продукты, и региональные власти готовы оказывать поддержку развитию этого сегмента.
